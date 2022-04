Stockmannin entinen liiketila Tampereella puretaan: tilalle 7–9-kerroksinen talo, lisäksi kortteliin lisäkerroksia – Tällaisia ovat suunnitelmat

Aleksanterinkatu 21:n ja Tuomiokirkonkatu 22–24:n tonteille on haettu asemakaavamuutoksella lisää rakennusoikeutta. Kaavaluonnos on nähtävillä 14. huhtikuuta asti.

Tampereen Kyttälässä on vireillä asemakaavanmuutos Tuomiokirkonkatu 22–24:n ja Aleksanterinkatu 21:n tonteille. Samassa korttelissa osoitteessa Rongankatu 6 olevan tontin kaavaa ei olla muuttamassa.

Tarkoitus on purkaa pois Aleksanterinkatu 21:ssä ja Tuomiokirkonkatu 24:ssä olevat talot ja rakentaa tilalle aiempaa korkeampia asuin- ja liikerakennuksia.

Asemakaavaluonnoksen kohteena oleville tonteille on tulossa yhteinen oleskelupiha. Pihalle saa osoittaa parkkipaikkoja vain huolto- ja saattoliikenteelle.

Kummankin asemakaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 14.4. saakka.

Kyttälän alueelle on tulossa muitakin muutoksia. Rongankatua uudistettaessa pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden olosuhteita on tarkoitus parantaa. Kadun keskelle lehmusten väliin suunnitellaan neljä metriä leveää pyörätietä. Rongankadun uusimissuunnitelmat jäivät pöydälle yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 22.3.

Lisäksi 11-kerroksisten Rongantornien viereen nousee kahdeksankerroksinen asuintalo, jonka osoite on Tuomiokirkonkatu 20.

Aleksanterinkatu 21:ssä on erikoisuutena arkadikäytävä. Tontin Kyttälänkadun puolella on nyt yksikerroksinen osa.

Aleksanterinkatu 21:n arkadikäytävä on tarkoitus säilyttää myös uudessa rakennuksessa. Kyttälänkadun puolelle nousee 10-kerroksinen talo nykyisen yksikerroksisen liikesiiven kohdalle.

Toimistotalo pois

Tarkoitus on purkaa Aleksanterinkatu 21:ssä oleva nykyinen toimistotalo ja korvata se uudella asuin- ja liikerakennuksella. Asemakaavamuutoksella haetaan sekä käyttötarkoituksen muutosta että täydennysrakentamista.

Nyt Aleksanterinkatuun ja Kyttälänkatuun rajoittuvalla tontilla on vuonna 1982 valmistunut seitsemänkerroksinen toimistotalo, jonka lisäsiivessä on yksikerroksisia liiketiloja. Aleksanterinkadulla on arkadikäytävä jalankulkijoille. Se on mukana myös asemakaavaluonnoksessa.

Lisäkerroksia on tulossa 1–9 ja uutta rakennusoikeutta noin 3 700 kerrosalaneliömetriä. Etenkin Kyttälänkadun puolella muutos on iso, kun yksikerroksisen liikerakennuksen tilalle kaavaillaan 10-kerroksista uudisrakennusta.

Asemakaavan toteuttaminen mahdollistaa noin 140–160 uutta asukasta.

Esityksessä on mukana vaatimus, että tontille tulee sijoittaa jakelumuuntamo, jolla varaudutaan muun muassa sähköautojen latauspisteisiin. Muutosesityksessä on myös vaatimus, että pohjoisen tontinrajan vastaista julkisivua tulee elävöittää taiteella. Rakennusten katoille on suunnitteilla oleskelualueita ja maksaruohoviherkattoa.

Tontin kaikki rakennukset on purettu edellisen kerran 1980-luvun alussa, kun nykyiset talot rakennettiin. Luonnoksessa todetaankin, että kaava-alueella ei ole merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, koska kaikki aiemmat rakennukset hävitettiin korttelin uudistamisen yhteydessä 1981. Sama tilanne on Tuomiokirkonkatu 22–24:ssä.

Tuomiokirkonkatu 22–24:n asuinkerrostalo ja matala liiketilaosa puretaan. Vieressä ole­va palvelukeskus sen sijaan säilyy.

Nykyisen Bistro Naapurin kohta Tuomiokirkonkadun ja Kyttälänkadun kulmassa näyttää tulevaisuudessa ehkä tällaiselta.

Palvelukeskusta ei pureta

Jos asemakaavamuutos menee läpi, Tuomiokirkonkatu 22–24:n nykyinen asuinkerrostalo puretaan ja se korvataan uudella asuin-liikerakennuksella. Uudisrakennuksessa on kerroksia 7–10. Samalla tontilla oleva palvelukeskus säilyy, mutta rakennusta halutaan korottaa. Koskikoti käyttää osoitetta Rongankatu 8.

Vuonna 1983 valmistunutta seitsemänkerroksista taloa ei aiota purkaa. Talossa toimii palvelukeskus ja kahvila-ravintola.

Tuomiokirkonkatu 22–24:n tonteille osoitetaan luonnoksessa uutta kerrosalaa. Tuomiokirkonkatu 24:lle saa kerrosalaa 4 080 kerrosalaneliömetriä ja viereinen tontti, Tuomiokirkonkatu 22, 500 neliötä kerrosalaa rakennuksen korottamista varten.

Purettava kuusikerroksinen asuinkerrostalo on valmistunut vuonna 1983. Sen katutasossa on yksikerroksisia liiketiloja. Katutasossa on tällä hetkellä Bistro Naapuri. Aiemmin rakennuksessa on ollut muun muassa Stockmannin nuorten vaateliike One Way.

Tuomiokirkonkatu 22–24:n tontilla on myös vuonna 1983 valmistunut, 2014 laajennettu ja 2017 peruskorjattu seitsemänkerroksinen palvelukeskus ja ravintola-kahvila. Rakennuksen arkkitehtuuri on muita korttelin rakennuksia hieman kunnianhimoisempaa, muun muassa julkisivumateriaalina oleva tiililaatta on muita arvokkaamman oloista.

Rakennusten kaksi ensimmäistä kerrosta on tarkoitus osoittaa pääasiassa toimisto-, liike- ja palvelukäyttöön sekä yhteistiloiksi.

Oikaisu 12.4. kello 7.42: Toinen purettavista rakennuksista sijaitsee osoitteessa Tuomiokirkonkatu 24, ei 22.