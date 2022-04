Tampereen Frenckellin historiallisen tehdaskiinteistön kaavamuutos etenee: Tältä alue näyttää, jos ehdotus menee läpi

Kaavamuutos etenee nähtävillä olon jälkeen hyväksymiskäsittelyyn. Kiinteistön kauppaa koskeva valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 5. huhtikuuta asettaa nähtäville Frenckellin kiinteistön uudiskäyttöön liittyvän asemakaavan muutosehdotuksen. Ehdotus on nähtävillä 7.4.–7.5.2022, minkä jälkeen se etenee hyväksymiskäsittelyyn.

Projektiarkkitehti Iina Laakkonen Tampereen kaupungilta kertoo, että kaava on laadittu, jotta kiinteistö voidaan muuttaa hotelli- ja liikekäyttöön. Frenckellin paperitehtaan entinen rakennuskokonaisuus on peräisin 1900-luvun alusta ja tällä hetkellä se on virastokäytössä. Kaupungin virastotoimintojen on määrä muuttaa Virastotaloon sen peruskorjauksen ja laajennuksen valmistuessa.

Merkittävin muutos kaavassa koskee kiinteistön uudiskäyttöä ja sen muuttamista hotellikäyttöön sopivaksi. Nykyiset historiallisesti arvokkaat rakennukset säilytetään. Yksi keskeinen muutos rakennuksen osalta liittyy kattoikkunallisten hotellihuoneiden rakentamiseen ullakkokerroksiin.

Lasiterassiravintola ja liiketiloja

Kaavamuutoksen tavoitteena on avata alueen rakennukset monipuoliseen käyttöön. Uusia rakenteita tulee vähän, pääasiassa kevyitä terasseja ja sisäänkäyntejä. Maantason kerroksiin on mahdollista toteuttaa ulosavautuvia liiketiloja. Kaava mahdollistaa alapihalle muurin vierelle lasiterassiravintolan rakentamisen.

Laakkonen kertoo, että valmistelun aikana on tehty paljon töitä suunnitelmien sovittamiseksi kiinteistöön. Koko kaavatyön lähtökohtana on ollut rakennusten ja puistojen arvon turvaaminen. ”Kyseessä on vahvasti suojeltu kohde kansallismaisemassa. Näitä muutoksia on käyty erityisen huolellisesti läpi.”

Kaavamuutos mahdollistaa muun muassa liiketilojen toteuttamisen maantasoon sekä lasiterassin rakentamisen. Havainnekuva lasiterassista.

Patosiltaa levennetään

Laakkosen mukaan kaavatyön kuluessa on tullut esiin tavoitteita kiinteistön alueella liikkumiseen, kuten jalankulun ja pyöräilyn kulkuyhteyksiin Patosillalla. ”Se on todella kovassa käytössä ja etenkin lomakausina turistien kansoittama. Siinä on nähty tarve selkeyttää liikkumista. Uusi kaava mahdollistaa reittien, sillan ja kulkuaukon leventämisen.”

Kaavassa on osoitettu myös jalankulun yhteydet Frenckellin kiinteistön alueella ja piha-alueiden läpi.

Suunnittelualueeseen kuuluu lisäksi Frenckellin eteläpuolinen tontti, jossa on toimistokäytössä oleva vuonna 1847 valmistunut konttori- ja asuinrakennus. Kaava-alueella on myös entinen pannuhuone ja Birger Federleyn suunnittelema kahdeksankulmainen savupiippu vuodelta 1870.

Patosiltaa on kaavamuutoksen jälkeen mahdollista leventää. Silta on etenkin kesäisin kovassa käytössä. Havainnekuva Patosillasta levennyksen jälkeen.

Kiinteistön kauppa auki

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17. toukokuuta vuonna 2021 hyväksyä rakennuksen myynnin parhaan tarjouksen tehneelle ostajaehdokkaalle. Päätös ei ole vielä lainvoimainen ja kauppa on ehdollinen asemakaavan vahvistumiselle.

Aamulehti uutisoi viime vuoden syyskuussa, että Frenckellin kiinteistön myynnistä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallituksen pöytäkirjan mukaan valittaja on vaatinut kaupan purkua menettelytapavirheen ja toimivallan ylityksen vuoksi.

Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm kertoi Aamulehdelle sähköpostin välityksellä, että kauppa on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä.