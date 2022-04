Päätös tuli: Liikenneympyrä korvaa liikennevalot Tampereella Lapintien, Satakunnankadun ja Rongankadun risteyksessä

Hankkeen kustannusarvio on noin miljoona euroa. Sen vaikutukset liikenteelle pyritään minimoimaan. Pidempiaikaisia katusulkuja ei ole tämän hetken tiedon mukaan luvassa.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 5. huhtikuuta katusuunnitelman Lapintien kiertoliittymään liittyen. Katusuunnitelman kustannusarvio on noin miljoona euroa.

Katusuunnitelma koskee Lapintien, Rongankadun ja Satakunnankadun katuliittymää. Risteyksen liikennettä ohjataan tällä hetkellä liikennevaloilla. Katusuunnitelmassa liikennevalot korvataan korotetulla kiertoliittymällä.

Suunnittelualue rajautuu lännessä Satakunnankadun siltaan ja pohjoisessa Kelloportinkatuun ja Palokunnankatuun. Korotettu liittymäalue on Rongankatu–Lapintie suuntaisesti noin 68 metriä ja Satakunnankadun suuntaisesti noin 72 metriä

Kestosta ei tietoa

Suunnittelupäällikkö Jouni Sivenius kertoo, että hanke on ohjelmoitu alustavasti vuodelle 2023. Siveniuksen mukaan sen kestosta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Hanke on mukana Tampereen yliopiston Prodigial -tutkimusohjelmassa, jonka tavoitteena on parantaa infra-alan tuottavuutta valtakunnallisesti.

”Toimintamalleja kehitetään yhteistyössä kaupungin ja yritysten kanssa niin, että katuhanke saadaan toteutettua nopeassa aikataulussa. Urakka tulee suunnitella hyvin etukäteen mm. hankintaa, urakanhallintaa, työmaan johtamista ja logistiikkaa myöten.”

Siveniuksen mukaan rakentamisen haitat muulle liikenteelle pyritään pitämään mahdollisimman pieninä. Katuja ei tämän hetkisen tiedon mukaan jouduta sulkemaan pidemmiksi ajoiksi, mutta yksittäisiä tunnin, vuorokauden tai viikonlopun mittaisia katkoja voi tulla.

”Kyseessä on tärkeä bussireitti, joka on myös katuliikenteen valtasuonia keskusta-alueella. Haittojen minimoiminen muulle liikenteelle on siitäkin näkökulmasta painava argumentti.”

Pysäkkejä ja pysäköintiruutuja siirretään

Katusuunnitelmassa kiertoliittymän poistumishaaroihin tehdään yliajettavat saarekkeet, joiden tarkoitus on hidastaa ajonopeuksia. Niiden läheisyyteen rakennetaan liikennevalot, joilla liikenne on mahdollista pysäyttää kaikista tulosuunnista pelastuslaitoksen hälytysajoneuvojen kulun ajaksi.

Lapintien eteläisimmällä katuosuudella siirretään nykyisiä pysäkkejä ja pysäköintiruutuja. Kiertoliittymän suojatiet sekä Rongankadun ja Lapintien jalkakäytäväosuudet rakennetaan esteettömiksi, kaupunki kertoo.

Jalkakäytäville tulee katusuunnitelman mukaan betonikiveys. Hotelli Tammerin ja keskuspaloaseman edustalla olevat alueet päällystetään luonnonkivillä. Tammerin edustalla olevat puut esitetään korvattaviksi nykyistä matalammilla lehtipuilla, jotta rakennuksen päätyfasadi tulee paremmin esiin.

Toivomuspontena taideteos

Tampereen kaupungin mukaan katusuunnitelmaan on tehty jonkin verran muutoksia sen jälkeen, kun se oli nähtävillä lokakuussa. Muutokset koskevat muun muassa pyörätien geometriaa ja pyörätien ohjautumista Työnpuiston ja Valssipadonraitin suuntaan. Myös jalankulkijoiden esteettömään liikkumiseen liittyviä ratkaisuja on parannettu.

Lautakunta esitti kokouksessaan toivomusponnen. Sen mukaan katusuunnitelmassa otetaan huomioon mahdollisuus toteuttaa liikenneympyrään siihen sopiva taideteos. Taideteos toteutetaan yhteistyössä Tampereen Teknillisen seuran kanssa.