Tampereen kaupungin työpäällikkö kuvaa talvea hankalimmaksi urallaan – Palautteiden määrä on kaksinkertaistunut: ”Yksinkertaisesti pitäisi saada enemmän rahaa ja kalustoa”

Tampereella tiistaina sataneen lumen auraaminen jatkuu toista vuorokautta. Työtä hankaloittaa, että osa lumenkaatopaikoista on täynnä. Työpäällikkö sanoo, että resursseja työhön on vähemmän kuin pitäisi.

Tampereella lumensyvyys kasvoi maanantaiaamusta keskiviikkoaamuun 26 senttiä Härmälän mittauspisteellä. Tuiskukohdissa lunta oli varmasti kuitenkin paljon enemmänkin.

Huhtikuisen lumimyräkän siivous jatkuu katujen kunnossapidossa jo toista vuorokautta. ”Koko ajan on tietty määrä töissä, mutta kaikki eivät ole samaan aikaan. Rytmitämme työtä työaikalain ja lepoaikojen puitteissa”, liikennealueiden kunnossapidosta vastaava työpäällikkö Antti Sorvali Tampereen Infralta kertoo.

Sorvali kertoo, että pääväylät on kyetty pitämään auki koko ajan. ”Se missä on tekemistä, ovat pienimmät asuntokadut. Tärkeysjärjestys on se, että meidän on turvattava joukkoliikenteen toimivuus ja pääväylät. Työt ovat menossa joka puolella.”

Tampereen Infra hoitaa kaupungin kunnossapitoa itse ja teettää sitä paljon myös alihankintana, mutta periaatteet ovat samat.

Kevyen liikenteen väylä ajoradan jälkeen

Myös kevyen liikenteen väylillä on hoitoluokitus, joiden mukaan aurausjärjestys määräytyy. Kevyen liikenteen reiteillä tilannetta hankaloittaa, että ajoradoilta aurattu lumi siirtyy kevyen liikenteen puolelle. Sorvalin kertoo, ettei työtä aina pystytä rytmittämään niin, että kevyen liikenteen väylä olisi välittömästi puhdistettu ajoradan aurauksen jälkeen. ”Se saattaa aiheuttaa, että ne ovat paikoitellen lumen peitossa. Ei niitä unohdettu ole”, Sorvali sanoo.

Jalkakäytävien puhdistus kuuluu pääsääntöisesti kiinteistöille, ellei toisin ole sovittu.

Työtä hidastaa myös jonkin verran se, että lumenkaatopaikoista osa on täynnä, jolloin lumenkuljetukseen kuluu enemmän aikaa.

Kunnossapito Katujen luokitus Tampereen kadut on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan. 1-luokan pääkadut aurataan ja hiekoitetaan ensimmäiseksi, sitten 2-luokan ja viimeiseksi 3-luokan kadut. Joukkoliikenteen käyttämät reitit aurataan ensin. Pyöräteissä luokkia on myös kolme. Ensin aurataan seudulliset pääreitit ja keskeiset työmatkareitit.

Äkkinäinen runsas lumentulo voi lähipäivinä aiheuttaa myös vesiongelman, jos sää lämpenee nopeasti. Suoraan ei voi arvioida, paljonko lumi olisi vedeksi muutettuna, sillä määrä riippuu lumen vesipitoisuudesta. Yleensä sentti kuivaa uutta pakkaslunta vastaa noin millimetrin vesisademäärää.

Meteorologi Pauli Jokinen Ilmatieteen laitokselta kertoo, että vedeksi sulatettuna lunta tuli maanantaista keskiviikkoon Härmälän mittauspisteellä 36.6 millimetriä. Se on paljon, sillä tavanomaisesti koko huhtikuussa sadetta saadaan 32 millimetriä.

Äkkinäisestä sulamisesta tulvaongelma

Sorvali sanoo, että verrattuna aiempaan tämän keväiseen lumien sulamiseen, tilanne on nyt hieman helpompi, koska hulevesikaivot ovat varhaista kevättä paremmin avoinna.

”Jos tämä tästä kaikki kerralla sulaa, niin kyllä siitä tulisi tulvaongelmaa. Meidän porukka yhdessä vesilaitoksen kanssa aukoo niitä jatkuvasti.” Sorvali sanoo, että kaivojen seuraamisella ja avauksilla pyritään tulviin varautumaan jo ennalta.

Sorvali on ollut kunnossapitotöissä kymmenen vuotta. Kulunut talvi on hänen urallaan pahin. Hankaluutta on tuonut runsas lumentulo ja se, ettei kaupungissa ole tilaa lumelle.

”Meidän resurssimme ovat rajalliset. Yksinkertaisesti pitäisi saada enemmän rahaa ja kalustoa.”

Hankalasta talvesta kertovat myös Infran saamat palautteet. Viestintäsuunnittelija Jyrki Ristilä Tampereen Infralta kertoo, että vuonna 2021 palautteita tuli helmikuussa 1 500 ja tämän vuoden helmikuussa 3 300 kappaletta. Maaliskuussa viime vuonna palautteita tuli 900 ja tänä vuonna 1 900. Määrä on siis noin kaksinkertainen.