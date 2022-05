Katso hakukoneesta, kuinka vaikea omaa alaasi on päästä opiskelemaan – Selvitimme Tampereen korkeakoulujen halutuimmat koulutukset juuri nyt: Näin paljon on muuttunut yhdessä sukupolvessa

Hervannassa asuvalla Pavel Ryshkevichillä on jo valmiiksi lyhyt matka Tampereen yliopiston Hervannan kampukselle, jonne hän on hakenut opiskelemaan rakennustekniikkaa. Käytännössä Ryshkevich pääsee aloittamaan opinnot vasta seuraavana syksynä, koska heinäkuussa hänellä on edessä lähtö armeijaan.