Joukkonujakointiin osallistuneet tekivät katoamistempun poliisin tultua – kiekkopelin jälkeisistä tapahtumista Sorin aukiolla ei rikosilmoituksia

Poliisin arvion mukaan nujakointiin osallistui Tampereen keskustassa 10–20 ihmistä.

Nokia-areenan lähistöllä Tampereen keskustassa nujakoitiin isolla porukalla lauantai-illan Ilves–Kärpät-pelin jälkeen. Poliisi vihelsi pelin poikki nujakointipaikalla usean partion voimin. Ilves oli hetkeä aiemmin voittanut ottelun Nokia-areenassa 1–0 yli 11 700 katsojan edessä.

Sisä-Suomen poliisin komisario Marko Luosa, ovatko Sorin aukion tapahtumat poliisilla tutkinnassa?

”Ei siitä tullut loppujen lopuksi ilmoituksia kirjattavaksi. Porukka häipyi paikalta, kun poliisi tuli näyttävästi paikalle.”

Paljonko paikalla oli porukkaa?

”10–20 oli karkea arvio osallisista. Ihmiset häipyvät saman tien.”

Tuliko osallisille vahinkoja nujakassa?

”Jos olisi päästy todentamaan, että jollekin henkilölle tai omaisuudelle olisi vahinkoa tapahtunut, niin siitä olisi kirjattu vahingonteko- tai pahoinpitelyilmoitus. Mitään tällaisia havaintoja poliisi ei ole tehnyt paikan päällä, eli ei ole jäänyt rikosilmoitusta kirjattavaksi. Kukaan ei jäänyt selvittämään asiaa millään muotoa.”

Oliko poliisi jo valmiiksi aukion reunassa?

”Yleisötilaisuudet ovat poliisilla valvontatehtävänä. Yleensä, mitä isompia väkimääriä yleisötapahtumaan liittyy, niin siihen on suoraan liitetty x määrä partioita yleisötapahtumaa valvomaan. Tämäkin tapahtuma oli partiolla tehtävänä jo ennen pelin alkua. Tapahtumat ovat kirjautuneet meille poliisin omana havaintona.”

Paikalla oli useampia partioita, hälytettiinkö sinne lisäapuja?

”Siinä oli useampi kuin yksi partio jo valvontatehtävällä, mutta paikkahan on otollinen. Tampereen keskusta on sellainen, että kun radioon huutaa ja ei ole muuta kiirettä, niin aika nopeasti saadaan partioita. Se on Tampereen keskustan etu.”

Miten tilanne lähti käyntiin?

”Miten se on lähtenyt liikkeelle, siitä ole mitään tarkempaa selvitystä eikä myöskään siitä, minkä väristä lippua tai aatesuuntaa osalliset ovat kannattaneet. En voi kommentoida tähän mitään, ei yksinkertaisesti ole mitään kättä pidempää arviointiin.”

Onko tietoa edes siitä, liittyivätkö tapahtumat jääkiekkoon?

”Siitäkään ei ole poliisilla selkeää kantaa, kun ei ole ketään, joka olisi voinut kertoa motivaatiosta. Kaikki on spekulaatiota.”

Eli jos kukaan ei tee rikosilmoituksia, niin asia on poliisin osalta ohi?

”Se edellyttää uutta lisätietoa asiasta, jotta tämä aiheuttaisi jotain lisätoimenpiteitä.”