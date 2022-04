Hämpin parkissa luovutaan parkkilipuista ja käteisestä Tampereella – Suurin osa asiakkaista käyttää jo sovellusta

Pysäköinti maksetaan joko sovelluksella tai korttimaksupisteellä.

Tampereen keskustan P-Hämppi muuttuu kokonaan digitaaliseksi 11. huhtikuuta. Toisin sanoen parkkilipukkeet ja käteismaksu jäävät pois. Pysäköinti maksetaan joko Moovy-sovelluksella tai paikan päällä korttimaksupisteellä.

Maksupäätteitä vähennetään nykyisestä ja tulevaisuudessa ne sijaitsevat hissien läheisyydessä alimmalla parkkitasolla.

Maksupäätteitä ei tarvita nykyistä määrää, koska suurin osa maksaa pysäköinnin sovelluksella. Operatiivinen johtaja Tami Koivuniemi kertoo, että pysäköinnin sovelluskäyttäjiä on 70–90 prosenttia Finnparkin pysäköintilaitoksia käyttävistä. Osuus on matalampi esimerkiksi ostoskeskuksissa ja korkeampi pysäköintilaitoksissa, joissa on paljon työpaikkapysäköintiä.

Sovelluksen käyttäjä maksaa pysäköinnistä palvelumaksun 0,49 senttiä pysäköintiä kohden. Kuukaudessa maksua peritään kuitenkin enintään 4,95 euroa.

Muutoksen vuoksi Hämpin parkissa puretaan nykyisiä automaatteja ja korjataan seinäpintoja. Korjaustyöt ovat jo alkaneet ja asennukset tehdään 4. huhtikuuta alkavalla viikolla. P-Hämppi toimii korjausten ajan normaalisti.

Koivuniemi kertoo, että seuraavaksi parkkilipukkeet ja käteinen jäävät pois P-Plevnasta. Koivuniemi sanoo, että lähes kaikissa pysäköintilaitoksissa muutos on jo tehty.

Finnpark on Tampereen kaupungin omistama konserni.

