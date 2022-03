Abit valloittavat Hämeenpuiston torstaina – Katso tästä penkkareiden reitti, aikataulu ja katseluvinkit

Penkkarit järjestetään vuoden tauon jälkeen jälleen perinteiseen tapaan rekka-ajeluna. Abeja saapuu kuljettamaan yhteensä 50 rekka-autoa. Paras paikka seurata ajelua Tampereella on Hämeenpuisto.

Tampereella päästään torstaina jälleen penkkaritunnelmaan, kun abit valloittavat Hämeenpuiston.

Penkkariajelua voi seurata Hämeenpuistossa torstaina 31.3. kello 13–14. Reitti kulkee Hämeenpuistoa pitkin kohti Eteläpuistoa, josta se kääntyy takaisin ja etenee aina Näsijärvenkadulle saakka. Katsojat pääsevät seuraamaan tunnelmaa yhteensä kahden kierroksen ajan, minkä jälkeen rekat suuntaavat takaisin lukioihin.

Perinteisesti penkkareita juhlitaan helmikuussa, mutta epävarma koronatilanne muutti tänäkin vuonna suunnitelmia.

Moro näyttää penkkariajelun Hämeenpuistosta suorana lähetyksenä.

Kysyimme Tampereen lukiokoulutuksen johtajalta Matti Hännikäiseltä, miten penkkarit tänä vuonna järjestetään.

Millaisin tunnelmin abit ovat lähdössä penkkareihin?

”Meidän abit ovat ihan hyvällä tuulella. Keskiviikkona suurin osa heistä oli vielä reaalikokeissa. Se oli meillä Tampereella viimeinen kirjoituspäivä. Säätilasta toivoimme, että olisi jo ollut hieman lämpimämpää. Nyt talvi yllätti. Aurinkoa vaikuttaisi joka tapauksessa olevan luvassa, joten katsojia hellitään.”

Mikä on paras paikka seurata ajelua?

”Hämeenpuisto on hyvä sijainti, siellä on suojassa liikenteeltä, joka kulkee ajojen aikana ihan normaalisti. Rekat pysähtyvät liikennevaloihin. Kilpailujulisteet on sijoitettu kuskin puolelle niin, että ne näkee puistosta molemmin puolin. Siinä keskellä on helppo vaihtaa sitten puolta, kun rekkajono kulkee puiston eri laitaa.”

Mitkä lukiot ovat mukana?

”Pääsääntöisesti kaikki Tampereella toimivat lukiot sekä Tredun ammattilukiolaiset ovat mukana. Naapurikunnistakin voi joitakin lukiolaisia tulla. Kouluissa on päättöperiodi menossa ja joillakin lukioilla on ollut tässä omaa pohdintaa, miten toimivat.”

Onko lukioissa jotain tapahtumaa ajojen lisäksi?

”Kaupungin lukioissa oli varsinaisensa penkkaripäivänä helmikuussa penkkaritapahtumia, joten nyt niitä ei järjestetä.”

Onko tänä vuonna jotain erityisiä teemoja?

”Katsotaan, miten käy. Odotamme mielenkiinnolla niitä. Osa julisteista on ehkä tehty jo helmikuun puolivälissä silloin järjestettyjä penkkaritapahtumia varten. Teemoissa voi siis näkyä helmikuun puolivälin uutisia ja sitä varhaisempia. Silloin ei ollut esimerkiksi Ukrainan sodasta tietoa. Nyt kun kirjoitukset ovat olleet kaksi viikkoa käynnissä, julistenikkareita ei todennäköisesti ole ollut töissä.”

Heitetäänkö karkkeja?

”Kyllä ainakin jonkin verran. Tarkkoja määriä ei ole tiedossa, paljonko on hankittu. Jokainen lukio ja abitoimikunta on tehnyt oman ratkaisunsa.”

