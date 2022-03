Tampereen Keskustori kaivettiin auki, katso kuvat – Mylläyksellä toteutetaan monen pitkäaikainen toive

Keskustorin vesi- ja viemäritöiden pitäisi valmistua huhtikuun loppuun mennessä. Sitten torin pohjoisreunalla ei olla enää kantoveden varassa.

Aamulehti

Tampereen Keskustorin pohjoislaidalle vedetään vesijohdot ja viemäriputket kesäterassin, joulutorin ja muiden tapahtumien tilapäisiä ravintoloita varten.

Kaupungin rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemi kertoo, että tähän asti Keskustorilla vain Hämeenkadun puolella on ollut juokseva vesi. Nyt se saadaan myös Vanhan kirkon puoleiselle reunalle.

”Meillä on tarkoitus, että se on huhtikuun loppuun mennessä valmis. Siellä on jääkiekon MM-kisojen aikaan tapahtumia, ja sitten on paremmat palvelut.”

Tältä Keskustorin työmaa näytti 30. maaliskuuta 2022.

Tevaniemen mukaan Keskustorin vesi- ja viemäritöiden hinta on noin 70 000 euroa.

Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen sanoo, että muutokset helpottavat huomattavasti festivaali- ja ravintolatoimintaa.

”Ne ovat tapahtuma-alan ihmisten pitkäaikainen toive”, Saarteinen toteaa.

Keskustorilla oli viime kesänä jättiterassi, ja tänä kesänä se on vielä viime vuotta suurempi. Terassialueelle tulee 11 ravintolaa ja 500 asiakaspaikkaa.