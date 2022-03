Tampereen puhelinosuuskunnan talon tontille tehdään uusia suunnitelmia – tontille kaavailtiin aiemmin uutta kerrostaloa

Tampereen puhelinosuuskunnan talon kaavaluonnos oli esillä jo 2017.

Tiiliruukinkadun puolella rakennus on kaksi-kolmikerroksinen. Letkutehdas jää kokonaan talon taakse.

Tampereen puhelinosuuskunnan talon tontin suunnitelmia Näsilinnankadulla ollaan päivittämässä. Tontille suunniteltiin viisi vuotta sitten lisärakentamista ja asuinkerrostaloa.

Tontin isoin ja tunnistettavin rakennus on puhelinosuuskunnan talo, jonka useimmat nykytamperelaiset muistavat Elisan-talona.

Lisäksi tontilla on 1940-luvulla rakennettu letkutehtaan rakennus. Kolmikerroksinen rakennus jää Näsilinnankadulla kulkevalta usein huomaamatta, sillä siitä on jäänyt aikanaan rakentamatta kadun varteen suunniteltu julkisivu. Nykyinen rakennus sijaitsee tontin takaosassa.

Tonttia hallitsee 1970-luvun beige, laatoitettu tasakattoinen puhelinosuuskunnan talo. Rakennus on Näsilinnankadun puolella 6–7-kerroksinen ja Tiiliruukinkadun puolella 2–3-kerroksinen.

Puhelinosuuskunnan talossa on viimeksi ollut Elisan toimitiloja. Elisan viestinnästä kerrottiin Aamulehdelle, ettei talossa ole enää sen toimintoja, vaan tilat ovat nyt Ratinassa. Puhelinosuuskunnan talo on nyt tyhjillään.

Kiinteistössä toimii kuitenkin muita yrityksiä.

Historia Puhelinosuuskunnan talo ja Letkutehdas Letkutehdas on rakennettu Tammer Tehtaiden laajennukseksi 1940-luvulla. Entinen Tampereen Hihnatehdas vaihtoi nimensä, kun tuotanto laajeni Nalkalan torin laidalta. Tehtaassa valmistettiin kumi- ja paloletkuja ja muun muassa Tammer-kotiliimaa. Tiiliruukinkadun varressa sijaitsevan punatiilinen letkutehdas valmistui 1944. Sen on piirtänyt Bertel Strömmer. Rakennuksesta valmistui vain puolet suunnitellusta. Letkutehdas muutti Kalkkuun vuoden 1965 jälkeen ja kiinteistöt osti Tampereen puhelinosuuskunta. Letkutehtaan rakennuksen tilat kunnostettiin puhelinosuuskunnalle 1970-luvulla. Muut tehdasrakennukset tontilla purettiin. Puhelinosuuskunnan talon ensimmäinen osa valmistui 1979. Arkkitehti Ilkka Pyykön suunnittelemaa tasakattoista teräsbetonirakennusta laajennettiin 1980-luvun lopulla.

Letkutehtaan nykyistä julkisivua ei suunniteltu katujulkisivuksi, sillä arkkitehti Bertel Strömmerin piirustuksissa Näsilinnankadun varteen olisi noussut massiivinen punatiilinen tehdasrakennus. Tehdas rakennettiin kuitenkin vain osittain.

Uusia tavoitteita odotetaan

Kiinteistön omistaa Sponda, joka on hakenut kiinteistölle asemakaavamuutosta, jonka viimeisin vaihe on ollut kaavaluonnos. Kaavaluonnos on vuodelta 2017.

Tampereen kaupungin asemakaavapäällikkö Elina Karppinen vahvistaa sähköpostitse, että kaavoituksessa ei ole luonnoksen jälkeen edetty. Hänen mukaansa nyt odotetaan hakijalta tarkistettuja tavoitteita.

Sponda ei halunnut kommentoida uusia tavoitteita, suunnitelmia tai aikataulua Aamulehdelle. Viestintäpäällikkö Anita Riikonen vastasi sähköpostitse, että yhtiöllä on suunnittelu käynnissä, mutta suunnitelmista ei ole vielä kerrottavaa.

Vanhassa luonnoksessa uusi asuinkerrostalo

Vuoden 2017 kaavaluonnoksen mukaan tontille suunniteltiin merkittävästi lisärakentamista.

Vuoden 2017 asemakaavaluonnoksen mukaan tavoitteena oli letkutehtaan rakennuksen korottaminen ja muuttaminen asuinkäyttöön. Tavoitteena oli myös lisätä rakennusoikeutta. Kaavaluonnoksessa nykyisen parkkipaikan tilalle on kaavoitettu kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo. Puhelinosuuskunnan taloon ei tuolloin suunniteltu käyttötarkoitus tai muita muutoksia.

