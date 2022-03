Tampere saamassa uuden kävelyreitin Tammerkosken päälle, tällainen siitä tulisi

Vielä on epäselvää, mihin reitti päättyisi sen jälkeen, kun se on ylittänyt Tammerkosken alavoimalan padon Mokkapuiston suunnasta.

Tampere saattaa tulevaisuudessa saada Tammerkosken päällä kulkevan kävelyreitin myös kosken läntiselle puolelle.

Takonraitti-niminen reitti kulkisi Hämeensillan eteläpuolelta Värjärinkujan päässä sijaitsevasta Mokkapuistosta Takon tehtaan seinustaa myöten kohti Kehräsaarta.

Takonraitti kulkisi kosken yllä, lähellä vedenpintaa. Kokonaisuudesta tulisi samankaltainen kuin Vapriikinraitista, joka kulkee Työnpuistosta Tampellan tehtaan seinustaa pitkin Vapriikin suuntaan.

Tampereen kaupungilla on ollut pitkään tavoitteena kehittää Tammerkosken rantojen yhteyksiä ja rantareittejä palvelemaan niin kaupungin asukkaita kuin turistejakin, kertoo Viiden tähden keskusta -hankkeen hankekehityspäällikkö Mikko Siitonen.

”Takonraitti myös parantaisi huomattavasti Kehräsaaren saavutettavuutta.”

Asemakaavamuutos käynnistymässä

Alueen asemakaavamuutos käynnistyy tämän vuoden aikana. Aikaisemmin reitistä on tehty ideasuunnitelma ja selvitys, olisiko reitin toteuttaminen ylipäätään mahdollista.

”Takonraittiin liittyvien kiinteistönomistajien kanssa on käyty kokonaisuutta läpi, ja reitti on todettu alustavasti mahdolliseksi toteuttaa. Olemme päässeet yhteiseen näkemykseen siitä, millainen se voisi olla”, Siitonen kertoo.

Keskusteluja on käyty muun muassa Takon tehdasta pyörittävän Metsä Groupin, Kehräsaarta omistavien H. Liljeroos oy:n ja Kehräsuvanto oy:n ja Alakosken voimalaitoksen omistavan Alakoski oy:n kanssa.

Pöydällä useampi vaihtoehto

Tavoitteena on, että reitin mahdollistavalle asemakaavamuutokselle saataisiin hyväksyntä ensi vuoden aikana. Siitonen arvioi, että reitti olisi mahdollista toteuttaa nopeimmillaan noin vuodessa asemakaavan hyväksymisen jälkeen. Tämä vaatisi kuitenkin sitä, että kaupunki olisi varannut määrärahan.

Reitistä on tehty aiemmin hinta-arvio, mutta Siitonen ei kommentoi tuoretta hintalappua. ”Kun suunnitelmat tarkentuvat asemakaavavaiheessa, saamme tehtyä tuoreen kustannusarvion.”

Vielä on epäselvää, mihin Takonraitti päättyisi, kun se on ylittänyt Tammerkosken alavoimalan padon Mokkapuiston suunnasta. Yksi vaihtoehto on, että reitti päättyisi padon jälkeen Kehräsaaren kulmaan. Toinen mahdollisuus on, että reitti jatkaisi Kehräsaaren viertä Vuolteensillalle.

Suoraan Vuolteensiltaan reittiä ei saa yhdistettyä, sillä sillan kaiteet ovat osa kantavaa rakennetta, eikä kaiteeseen voi tehdä aukkoa.

Arkkitehtitoimiston havainnekuva siitä, miltä reitti voisi näyttää.

Haastava sijainti

Täysin ongelmaton projekti ei ole. Tammerkosken ympäristö on valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, ja reitin sijoittaminen kaupunkikuvaan on Siitosen mukaan yksi merkittävimmistä haasteista.

Haasteita tuottaa myös reitin sijainti aivan Takon kiinteistön ja Tammerkosken alavoimalan kyljessä.

”Siinä on toimiva tehdasalue, joka tulee ottaa huomioon turvallisuusasioissa. Reitti ei saa myöskään häiritä Takon tai voimalaitoksen toimintaa. Aina kun kosken päälle tehdään uusia rakenteita, niiden vaikutukset kosken virtauksiin täytyy tutkia.”

