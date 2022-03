Rauhaniemen kylpylän kävijämäärät palanneet pandemiaa edeltävälle tasolle – ”Olemme saaneet myös uudenlaisia asiakkaita näiden erikoissaunojen myötä”

Kävijämäärät ovat palanneet pandemiaa edeltävälle tasolle Rauhaniemessä, mutta kylpytilojen remontin etenemisestä ei palvelujohtajalla ole tietoa.

Aamulehti

Koronarajoitukset ovat rajoittaneet myös Rauhaniemen kansankylpylän kävijämääriä, mutta nyt tilanne on palvelujohtaja Kati Viitalan mukaan palautunut normaaliksi.

”Maaliskuun alusta alkaen ei ole enää ollut mitään rajoituksia, joten kävijämäärät ovat palautuneet siihen, mitä ne olivat ennen korona-aikaa. Varmasti olemme saaneet myös uudenlaisia asiakkaita näiden erikoissaunojen myötä.”

Alkuvuodesta Rauhaniemen kansankylpylän alueelle tuotiin kolme erillissaunaa: tervasauna, hamppusauna ja hirsisauna.

Terva- ja hamppusaunaan pääsee pienestä lisämaksusta ja hirsisauna on yksityiskäytössä. Hamppu-, terva- ja hirsisaunan tekijänä on yhteistyökumppani Erikoistyöt Lehtinen. Saunat on toteutettu yhdessä tamperelaisen Viiskakkonen oy:n kanssa.

Lue lisää: Kansankylpylän alueelle Tampereella tulee jääsauna, hamppusauna, tervasauna ja hirsisauna – Uusia saunarakennuksia tuotiin jo Rauhaniemeen

Erikoissaunoissa on Viitalan mukaan lempeämmät löylyt kuin perinteisissä saunassa.

”Löyly on terva- ja hamppusaunoissa erilainen, se ei ole niin pistävä ja kova kuin perinteisessä saunassa.”

Tervasauna on Viitalan mukaan nimensä mukaisesti tervattu ulkoapäin, mikä mahdollistaa tervantuoksuiset löylyt. Hamppusaunassa eristeenä on taas käytetty hamppua.

Talvella Rauhaniemessä oli myös opiskelijakaverusten perustama jääsauna, josta on sittemmin säiden lämmetessä luovuttu.

Lue lisää: Suomen suurin jääsauna aukeaa ensi viikolla Rauhaniemessä Tampereella – Koelöylyt yritetään ehkä ottaa vielä perjantai-iltana

Remontin aikataulu vielä epäselvä

Viitala on toiminut noin vuoden Rauhaniemen kansankylpylän palvelupäällikön uudessa pestissä. Palvelupäällikön tehtäviin kuuluu kehitystyö ja asiakaskokemuksen parantaminen.

Rauhaniemen kylpylärakennus on ollut tarkoitus remontoida jo pitkän aikaa, sillä sisätilat ovat huonossa kunnossa.

Remontin etenemisen suhteen Viitalalla ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa, sillä remontista vastaa kylpylärakennuksen omistava Tampereen kaupunki.

Remontin etenemisestä kuulisivat mielellään Viitalan mukaan myös Rauhaniemen asiakkaat.

”Jos ei päivittäin, niin ainakin viikoittain siitä saadaan kysymyksiä.”