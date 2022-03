Tuulensuun Palatsin stand up -komediaillat käynnistyivät vahvan kvartetin voimin: ”Leipää ja sirkushuveja on jo 2 000 vuotta toiminut konsepti”

Ensimmäistä stand-up-iltaa oli saapunut lauantaina seuraamaan noin 140 huumorin ystävää.

Tampereen Stand Up Clubin komediaillat käynnistyivät Tuulensuun Palatsissa vahvan koomikkokvartetin voimin.

”Paikka on hieno ja anniskelumahdollisuus siinä sivussa on hyvä asia. Tampere-talolla on kokemusta iltojen järjestämisestä. Meidän artistien tehtävä on varmistaa yleisön viihtyvyys”, summasi Ali Jahangiri illan kokonaisuutta.