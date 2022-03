Tampereen työnyrkki järjestää rekrytapahtumien sarjan ukrainalaisille pakolaisille – ”Yritysten työvoiman tarve on suuri”

Yritykset etsivät ukrainalaisten joukosta cnc-koneistajia, kokkeja, koodareita, siivoajia ja kausityöntekijöitä maatalouteen. Viranomaiset jakavat ukrainalaisille tietoa siitä, mistä ja miten työtä haetaan.

Aamulehti

Tampereen kaupungin työnyrkki aikoo järjestää huhtikuussa rekrytointitapahtuman, jossa työtä etsivät ukrainalaiset ja työvoimaa tarvitsevat työnantajat voivat tavata toisensa. Tapahtuma on avoin myös muille työnhakijoille, ja samanlaisia rekrytointitapahtumia pidetään jatkossa kerran kuukaudessa.

Tampereen työnyrkki on ely-keskuksen, TE-palveluiden, Tredun ja kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on auttaa Suomeen paenneita ukrainalaisia työllistymään.

Yritykset kiinnostuneita

”Yritysten työvoiman tarve on suuri”, sanoo kaupungin kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne.

Pirkanmaan TE-toimiston johtaja Riku Immonen kertoo, että ukrainalaisista työnhakijoista ovat kiinnostuneet tamperelaiset yritykset, jotka toimivat ohjelmisto-, ravintola- ja siivousalalla sekä valmistavassa teollisuudessa. Lisäksi heitä toivotaan maatalouteen kausityöhön marjatiloille ja kasvihuoneisiin.

Immosen mukaan ukrainalaisten kulttuuri ja tapa toimia työpaikoilla on aika samanlainen kuin meillä, joten hän arvelee heidän sopeutuvan hyvin suomalaisiin työpaikkoihin.

Tredu tarjoaa ukrainalaisille suomen kielen alkeisopetusta. Joissakin työpaikoissa pärjää myös englannin kielellä.

Taverne muistuttaa työnantajia, että heillä on velvollisuus tarkistaa työnhakijan työnteko-oikeus. Jos Ukrainan kansalainen on rekisteröitynyt tilapäistä suojelua hakevaksi henkilöksi, hän voi aloittaa työt. Rekisteröityminen siis kannattaa. Jos kyseessä on pitkäaikainen työsuhde, ulkomainen työntekijä voi hakea työhön perustuvaa oleskelulupaa.

Työvoiman hyväksikäytön estäminen

Tampereen kaupungin monikieliseen neuvontapalvelu Mainioon on palkattu ukrainan ja venäjän kielinen neuvoja. Tavernen mukaan ukrainalaiset ovat kiinnostuneita työllistymään, mutta tässä vaiheessa he ovat kysyneet neuvoja lähinnä asumiseen ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa.

Viime aikoina on uutisoitu huijareista ja muun muassa kielitaidottomien nepalilaisten ja vietnamilaisten työntekijöiden hyväksikäytöstä Suomessa.

Riku Immonen kertoo, että viranomaiset pyrkivät vaikuttamaan asiaan valtakunnallisesti. Hän ei halua yksilöidä tapauksia, mutta kertoo, että ukrainalaisille on tarjottu työtä ja asunto, ja sanottu, että asunto on korvaus työstä.

”Paras mitä me voimme tehdä, on informaation jakaminen. Se, että julkinen sektori ei ota rahaa palveluistaan eikä työnhakijan tarvitse mennä mihinkään sellaisiin palveluihin, joissa joutuu maksamaan rahaa työnvälityksestä. Pitää jakaa tietoa siitä, miten Suomessa asioidaan ja että täällä viranhaltijoihin voi luottaa. Suoja ja riippuvaisuus ei saisi jäädä yksityisiin tahoihin”, Immonen sanoo.

Taverne lisää, että pakolaisten epäselvä asema voisi lisätä työvoiman hyväksikäyttöä. Siksi on tärkeää, että EU sääti nopeasti direktiivin ukrainalaisten tilapäisestä suojelusta.