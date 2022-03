Tampereen Rongankadun uusimissuunnitelmat hiertävät yhdyskuntalautakunnassa – pyöräilijöiden etuajo-oikeus jakaa mielipiteitä: ”Se on suurin skisma tällä hetkellä”

Osa yhdyskuntalautakunnan jäsenistä haluaisi pyöräilijöille etuajo-oikeuden Rongankadun ja Pellavatehtaankadun risteyksessä.

Aamulehti

Tampereen keskustassa Rongankadun uusimissuunnitelmat jätettiin pöydälle yhdyskuntalautakunnan kokouksessa tiistaina. Mistä kiikastaa?

”Siinä kiikastaa pyöräilijän väistämisvelvollisuus Rongankadun ja Pellavatehtaankadun risteyksessä, lähellä Pikku Kakkosen puistoa. Se on suurin skisma tällä hetkellä”, kertoo suunnittelupäällikkö Jouni Sivenius Tampereen kaupungilta.

Kohdassa pyörätie laskee Rongankadun koskenpuolella Satakunnankadun suunnasta Pellavatehtaankadun risteykseen saakka. Suunnitelmissa pyörätien on tarkoitus ylittää ajokaista ja jatkua Rongankadun keskellä kohdassa, jossa tällä hetkellä on parkkipaikkoja. Ajokaistan ylitys on kohta, joka tällä hetkellä yhdyskuntalautakunnassa hiertää.

Grafiikka paikasta, jossa pyörätie ylittää Rongankadun:

Pyöräilijät haluavat etuajo-oikeuden

”Osa lautakunnan jäsenistä haluaisi ehdottomasti, että pyöräilijöillä pitäisi olla kohdassa etuajo-oikeus”, Sivenius sanoo. Samaa vaatii myös esimerkiksi Tampereen pyöräilijät ry lokakuussa lautakunnalle jättämässään muistutuksessa.

Tampereen pyöräilijöiden muistutuksessa isoimmaksi ongelmaksi nostetaan juuri Rongankadun länsipään väistämisvelvollisuudet. ”Pyöräilijän pitää väistää kaikkia muita ajosuuntia, jopa selkänsä takaa tulevaa autoilijaa”, muistutuksessa sanotaan.

Lisäksi muistutuksessa mainitaan pyörätien tekemä jyrkkä mutka ylityskohdassa, joka Tampereen pyöräilijöiden mukaan ”vaikeuttaa entisestään pyöräilijän kulkusuunnan päättelemistä ja pyöräilijän suorittamaa autoliikenteen havainnointia”.

Selkeä näkemysero

Siveniuksen mukaan yhdyskuntalautakunnan etuajo-oikeutta kannattavan osan ja asiantuntijaesityksen välillä on selkeä näkemysero. ”Meidän liikennesuunnitteluasiantuntijamme ovat sitä mieltä, että se on vaarallinen paikka, ja siinä syntyisi herkemmin onnettomuuksia, jos pyöräilijöille annettaisiin etuajo-oikeus.”

Asia aiheutti siinä määrin erimielisyyksiä, että asian käsittely päätettiin tiistain kokouksessa jättää pöydälle. Asia palaa sellaisenaan uudelleen käsittelyyn aikaisintaan yhdyskuntalautakunnan seuraavassa kokouksessa kahden viikon päästä.

”Se ei kuitenkaan tarkoita, että päätös tulisi silloin, vaan silloin käydään taas uusi keskustelu asiasta. Tämä on kimurantti ja vaikea aihe”, Sivenius sanoo.

Yli puolet parkkipaikoista häviää

Rongankadun uusimissuunnitelmien lähtökohtana on yhdyskuntalautakunnan 23.3.2021 hyväksymä yleissuunnitelma. Katua uudistettaessa pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden olosuhteita on tarkoitus parantaa. Rongankadun keskelle lehmusten väliin suunnitellaan neljä metriä leveää pyörätietä, ja jalkakäytäviä levennetään.

Uusi pyörätie tarkoittaa, että kymmenet parkkipaikat poistuvat käytöstä nykyisiltä paikoiltaan kadun keskiosista. Tällä hetkellä koko Rongankadulla on 75 parkkipaikkaa, mutta jatkossa autoja voisi pysäköidä vain ajoratojen suuntaisesti jäljelle jääville 20 parkkipaikalle.