Näin kunta-alan ensi viikon lakko näkyisi toteutuessaan Tampereen kouluissa ja päiväkodeissa: ei koulukuljetuksia eikä lämmintä kouluruokaa, päiväkoteja suljettaisiin

Tampereella ensi viikolla eli 29.–30. maaliskuuta mahdollisesti toteutuva JHL:n ja Jytyn lakko vaikuttaisi muun muassa koulujen ja päiväkotien toimintaan.

Tampereella ensi viikolla mahdollisesti edessä oleva lakko tuo isoja muutoksia muun muassa koulujen ja päiväkotien toimintaan. Mikäli kunta-alan neuvotteluissa ei päästä sopuun, JHL ja Jyty ovat lakossa 29.–30. maaliskuuta eli tiistain ja keskiviikon. Lakko koskisi laajasti kunta-alan työntekijöitä.

Perusopetuksessa lakko kohdistuu pedagogiseen tukeen ja ohjaukseen, siivoukseen, kiinteistöhuoltoon ja ruokapalveluihin sekä kuljetuksiin.

Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä Tampereen kaupungilta kertoo, että oppitunnit pidettäisiin kuitenkin lukujärjestyksen mukaan. Syynä on se, että tässä vaiheessa opettajat eivät mene lakkoon. Työ- ja elinkeinoministeriö siirsi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön (Juko) osalta lakkoaikaa niin, että Tampereella Jukon lakko on 12.–13. huhtikuuta, ellei sopua sitä ennen synny. Ratkaisun syynä oli ylioppilaskirjoitusten tasapuolisuus.

Järvelän mukaan tämän myöhemmän ajankohdan lakon vaikutuksista viestitään lähempänä.

Näin lakko vaikuttaisi

29.–30. maaliskuuta lakko vaikuttaa toteutuessaan koululaisten arkeen ensinnäkin siten, että Tuomi Logistiikan mukaan koulukuljetuksia ei voida järjestää lakkopäivinä.

Lakon aikana lämmintä ruokaa ei ole tarjolla suurimmassa osassa kouluista. Koululounaaksi tarjotaan mehukeittoa, smoothieta, välipalakeksejä, hedelmiä ja leipää. Oppilaat voivat halutessaan ottaa omat eväät, jotka säilyvät lämpimässä.

Pirkanmaan Voimian mukaan erityisruokavalioita ei lakon aikana pystytä huomioimaan, mutta tarjottava ruoka on pääsääntöisesti laktoositonta.

Lakko ei vaikuta ateria- ja puhtauspalveluihin Etelä-Hervannan koulussa, Hatanpään koulutalossa Haapakuja 2:ssa, Puistokoulussa ja Erho-yksikössä, Peltolammin koulussa, Kämmenniemen koulussa, Talvitien koulussa ja Terälahden koulussa. Niissä ateria- ja puhtauspalveluista vastaa yksityinen toimija.

Mahdollinen lakko 29.–30. maaliskuuta vaikuttaisi koulujen toimintaan myös koulunkäynninohjaajien ja kouluvalmentajien kautta. Heidän tukeaan olisi tarjolla vähemmän. He toimivat myös kerho-ohjaajina.

Tästä syystä aamu- ja iltapäivätoimintaa on kello 8–16 välillä, ja kerhotoiminta on keskitetty Puistokouluun, Annalan kouluun, Raholan kouluun ja Kissanmaan kouluun. Kerhotoiminta suunnataan erityisesti kyseisten koulujen erityisen tuen oppilaille, mutta pakottavasta tarpeesta myös muiden koulujen oppilaille. Tarvetta on kartoitettu Wilma-viestissä olevalla kyselyllä. ”Pitää huomioida, että kuljetusta emme pysty järjestämään”, Järvelä sanoo.

Yksityisten palveluntuottajien kerhot toimivat normaalisti myös lakkopäivinä.

Tausta Tästä on kyse Julkisen alan unioni (JAU) ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö (Juko) jättivät 11.3. Tamperetta ja Kuopiota koskevan lakkovaroituksen. JAU on Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn ja Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) neuvottelujärjestö. Jytyn ja JHL:n lakko järjestetään 29.–30.3. ellei sitä ennen päästä sopuun työehtosopimusneuvotteluissa. Jukon osalta Työ- ja elinkeinoministeriö siirsi Tamperetta koskevan lakon ajalle 12.–13. huhtikuuta, mikäli sopua ei sitä ennen synny. Perusteena oli oppilaiden tasapuolinen mahdollisuus osallistua ylioppilaskirjoituksiin.

Näin lakko vaikuttaisi varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa Tampereella voidaan joutua 29.–30. maaliskuuta sulkemaan päiväkoteja, keskittämään toimintaa ja rajoittamaan päiväkotien aukioloaikoja, mikäli lakko toteutuu.

”Pääsääntöisesti suljettavat kohteet ovat pieniä päiväkoteja. Kun henkilöstön määrä on pieni, toiminta on erittäin haavoittuvaa, kun sieltä mahdollisesti on henkilöstöä pois”, varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus Tampereen kaupungilta kertoo. ”Meidän on katsottava läsnä olevien lasten lukumäärä suhteessa työssä olevaan henkilöstöön, jotta noudatetaan varhaiskasvatuslain henkilöstömitoitusta.”

Rasimuksen mukaan turvallisuuskysymyksiä ja riskien hallintaa on mietitty tarkasti. Henkilöstön riittävyyden takia myös aukioloaikoja rajataan normaalista. Päiväkodit ovat auki kello 7–16, kun normaalisti tavalliset päiväkodit ovat auki kello 6–18 tarpeen mukaan. Esiopetusryhmien toimintaa on lakon aikana kello 7.30–15.

Tilanteesta on viestitty varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lasten huoltajille Päikky- ja Wilma-viestein. Yksityiskohdista tiedotetaan päiväkotikohtaisesti. Lisäksi huoltajille lähtee perjantaina kysely siitä, kuinka moni pystyisi järjestämään lapsen hoidon itse. Kyseisiltä päiviltä saa silloin vapautuksen asiakasmaksusta, samoin kuin siinä tapauksessa, jos kaupunki ei pysty tarjoamaan hoitoa.

”Kyselystä saamme tiedon, kuinka paljon lapsia kutakuinkin olisi tulossa. Meillä on suunnitelma, mitkä ovat päivystävät päiväkodit. Se julkaistaan huoltajille viimeistään maanantaina, mutta yritämme laittaa sen liikkeelle jo perjantaina”, Rasimus kertoo.

Lakolla voi olla vaikutusta myös perhepäivähoitoon. Sen varahoito on päiväkodeissa, jossa sitä tarjotaan mahdollisuuksien mukaan. ”Joudumme katsomaan tilanteen mukaan, pystytäänkö varahoitoa tarjoamaan. Meillä ei ole tietoa, kuinka paljon perhepäivähoitajista käyttää lakko-oikeuttaan”, Rasimus kertoo.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta on lakkopäivät suljettuna eli esimerkiksi kaupungin perhekerhoja tai pienten lasten kerhoja ei järjestetä.

Lakko vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen aterioihin. Erityisruokavalioita ei pystytä järjestämään. Lisäksi tarjolla olevat ateriat eivät noudata aiemmin julkaistua ruokalistaa. ”Ruokaa on tarjolla, mutta se ei ole ruokalistan mukaista”, Rasimus summaa.

Oikaisu 23.3.2022 kello 16.04: Jutun kuvatekstissä ja listassa kouluista, joiden ateria- ja puhtauspalveluihin lakko ei vaikuta, oli virhe. Virhe oli myös Aamulehden näkemässä huoltajan saamassa Wilma-viestissä. Lakko vaikuttaa myös Vuoreksen koulun ateria- ja puhtauspalveluihin. Sen sijaan se ei vaikuta Puistokoulun ateria- ja puhtauspalveluihin.

