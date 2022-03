Hypo varoittaa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan aiheuttamasta rakentamisen äkkikäännöksestä – ”Tässä voi tulla yllättävän voimakas lasku”

Hypon asuntomarkkinoihin keskittyvän ekonomisti Juho Keskisen mukaan myönnettyjen rakennuslupien aiempaa alemmasta määrästä voi päätellä, että asuntorakentamisessa ”ollaan paussilla”, kun hinnat ovat nousussa. Ukrainan sota voi voimistaa kehitystä.

Suomen asuntorakentamista uhkaa äkkikäännös Ukrainan sodan seurauksena, kun puutavaran ja energian hinnat nousevat ja rahoitus kiristyy. Näin sanoo asuntomarkkinoihin keskittyvä Hypon ekonomisti Juho Keskinen.

”Asuntorakentamisessa on ollut ennätyksellinen tahti. Hintojen nousu heikentää väistämättä kauttaaltaan rakennushankkeiden kannattavuutta”, Keskinen sanoo.

Esimerkiksi Tampereella aloitettiin viime vuonna noin 5 500 uuden asunnon rakentaminen, mikä on suurin määrä ainakin 30 vuoteen. Marraskuun 2021–tammikuun 2022 välisenä aikana asuntoaloituksia oli Tampereella reilut 1 600, kun vuotta aiemmin vastaavana aikana asuntoja alkoi rakentumaan 900.

Hypon ekonomisti Juho Keskinen kuvattiin Tampereella marraskuussa 2021.

Samalla, kun asuntoja alkaa rakentua ennätyksellisesti, ovat myönnettyjen rakennuslupien määrät laskusuunnassa. Marras–tammikuussa myönnettiin Suomessa rakennuslupia asuinrakentamiseen 11,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ukrainan sota voi voimistaa kehitystä. ”Tässä voi tulla yllättävän voimakas lasku.”

Keskisen mukaan myönnettyjen rakennuslupien määrästä voi päätellä, että asuntorakentamisessa ”ollaan paussilla”, kun hinnat ovat nousussa.

Isku ei kohdistu voimakkaimmin Tampereelle

Keskinen rauhoittelee sanomalla, että Tampere ei ole Ukrainan sodan aiheuttaman käänteen suurin kärsijä. Asuntotuotanto ei tyssää tulevaisuudessa täysin. ”Jos verrataan alueita, isku ei kohdistu voimakkaimmin Tampereelle.”

Keskisen mukaan asuntojen uudistuotanto on viime vuosina ollut kansainvälisten sijoittajien ajamaa. Uudistuotannon määrä voi laskea, mutta se laskee eniten Tamperetta korkeariskisemmillä alueilla. ”Tampere on monella mittarilla todella vetovoimainen kaupunki, missä (rakennus)hankkeet toimivat vetovoimatekijöinä ja ajavat muuttoliikettä kaupunkiin.”

Keskinen korostaa, että Tampere on koronakriisin keskelläkin pärjännyt hyvin ja kaupunkiin on muuttanut nuoria ihmisiä. ”Tampereelle isku on huomattavasti laimeampi.”

Keskinen näkee myös, että rakennusliikkeiden tarvitsema rahoitus uhkaa kiristyä Venäjän hyökkäyksen aiheuttamassa kriisitilanteessa. Tämä koskee etenkin kaikista riskipitoisimpien hankkeita. Heikkojen näkymien syrjäisellä alueella sijaitseva rakennusyhtiö, jolla on pieni kassa, ei välttämättä saa enää rahoitusta.

Voi näkyä asuntojen hinnoissa

Keskinen näkee kuitenkin selvänä, että rakentamisen tahti tulee hiipumaan Suomessa. ”Jos nyt on alettu rakentamaan noin 50 000 asuntoa vuodessa, rakentamisen tahti ei millään jatku niin kovana.” Tilastokeskuksen mukaan Suomessa aloitettiin viime vuonna 48 077 asunnon rakentaminen.

Asuntoja omistaville ja asunnon ostajille muutos näkyy vasta viiveellä. Jos asuntoaloitukset vähenevät tänä vuonna merkittävästi, asuntoja valmistuu vuoden 2023 loppuvuodesta alkaen entistä vähemmän. ”Kun muuttoliike jatkuu (Tampereelle), niin tarjontaa voi olla vähemmän ja hinnat voivat nousta.”

Kustannukset nousevat Ukrainan sodan takia myös korjausrakentamisessa, mikä tarkoittaa Keskisen mukaan asunnon omistajille vaikeita valintoja. Esimerkiksi energian hintojen noustessa voisi olla kannattavaa päästä eroon öljy- tai sähkölämmityksestä, mutta remonttien hinnat voivat heikentää remontista saatavaa hyötyä.