Tampereen Ruskonperän lumenvastaanottoalueella tehty ilkivaltaa – vahingot olisivat voineet nousta kymmeniin tuhansiin euroihin

Ilkivaltaa on tehty lumenvastaanottoalueella seisoville työkoneille.

Ruskonperän lumenvastaanottoalueella on tehty ilkivaltaa seisoville työkoneille.

Aamulehti

Tampereen Ruskonperän lumenvastaanottoalueella on tehty maanantai-iltana ilkivaltaa työkoneille.

”Hiekkaa oli työnnetty sellaisiin paikkoihin, joissa sitä ei todellakaan saisi olla, kuten työkoneiden öljysäiliöihin. Sitten oli myös varastettu säiliöiden korkkeja”, kertoo työpäällikkö Markus Olmala Bimu oy:sta.

Työkoneet, joita alueella seisoo, maksavat Olmalan mukaan uutena satoja tuhansia euroja. Onneksi ilkivalta huomattiin ajoissa, eikä koneita ehditty käynnistää. ”Moottorivaurio tuollaisessa vehkeessä on parinkymmenen tuhannen euron hintainen”, Olmala sanoo.

Tällä kertaa riittää, että säiliöt tyhjennetään sähköpumpun avulla ja niihin vaihdetaan uudet öljyt. Joka tapauksessa lasku on toista tuhatta euroa, Olmala arvioi. ”Pelkästään uusiin öljyihin menee 800 euroa, siihen päälle huoltomiesten palkat ja se, että koneet seisovat paikallaan.”

Ilkivallasta on tehty rikosilmoitus. Tampereen Infra oy:n rakennuttajainsinööri Juho Junno kertoo, että ilkivallan tekijöistä on olemassa selkeitä valokuvia. ”Nuorisoa sinne alueelle on mennyt polkupyörillä”, hän kertoo.

Ilkivalta saattaa aiheuttaa viivästyksiä lumenvastaanotossa.

Työkoneisiin kohdistetusta ilkivallasta on tehty rikosilmoitus.

Kolmenkulma suljetaan

Kolmenkulman lumenvastaanottoalue suljetaan tämän talven osalta perjantaina, koska alue on täyttymässä. Aarikkalan lumeenvastaanottoalue suljettiin jo kuukausi sitten.

”Aarikkala täyttyy aina ensimmäisenä, se on melkein puolet pienempi kuin kaksi muuta”, Junno sanoo.

”Lumenajo on alkanut jo vähenemään. Ensi viikko vielä ajetaan ja sen jälkeen ehkä rauhoittuu.”

15. maaliskuuta mennessä Tampereen kolmelle lumenvastaanottoalueelle oli kertynyt 32 500 kuormaa. Vertailun vuoksi viime talvena lunta niille kertyi noin 21 000 kuormaa ja talvena 2019–2020 vain reilu 1 000 kuormaa. Vuosien 2010–2021 talvien keskiarvo oli noin 19 800 kuormaa.

Lue lisää: Aarikkalan lumen­vastaanotto­paikka suljetaan pian Tampereella – lunta on tullut jo enemmän kuin viime vuonna yhteensä

Ilkivalta saattaa aiheuttaa viivästyksiä lumenvastaanotossa.

Lue lisää: Kuvat: Tampereen lumenkaato­­paikoille saapuu päivittäin valtavia lumimassoja – viikonloppuna luvassa on lisää: ”Meille sopii vielä 15 000 kuormaa helposti”

Lue lisää: Siirrettävää lunta on nyt paljon – lumenjättöpaikat alkavat hiljalleen täyttyä: ”Siellä on täydet tohinat”