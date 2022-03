Ukrainalaisten lasten opettajat kertovat nyt uskomattomasta avuliaisuudesta Tampereella: ”Tämä on sellaista, jota ei voi sanoiksi puhua” – seurasimme oppituntia lähietäisyydeltä

Svitlana Linyva sekä Ukrainasta Suomeen paenneet oppilaat pelasivat perjantaina iltapäivällä sananselityspeli Aliasta. Linyva kertoo, että tällä hetkellä tärkeintä on, että lapsilla on koulussa kivaa ja mukavaa. Perjantaina Aliasta pelattiin ukrainan kielellä, mutta jossakin vaiheessa kieli on tarkoitus muuttaa suomeksi.