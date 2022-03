Tampereen kaupunki perusti työnyrkin, joka auttaa ukrainalaisten työllistymisessä – Pormestari Ikonen perusteli valtuustolle SPR:lle annettua ”monopoliasemaa”

Juuri perustettu ”työnyrkki” auttaa ukrainalaisia saamaan työtä Tampereelta. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen vastasi valtuustokyselyyn, joka koski ukrainalaisten auttamisen toimivuutta.

Aamulehti

Tampereen kaupunki on perustanut yhdessä TE-palveluiden kanssa niin sanotun ”työnyrkin”, jossa suunnitellaan Ukrainasta paenneille apua ja ohjausta työnvälityksessä.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoi ”työnyrkistä” kirjallisessa vastauksessaan kaupunginvaltuuston kyselytunnilla maanantaina.

Valtuustokyselyn oli laatinut Ilkka Sasi (kok.), ja se käsitteli ukrainalaisten auttamisen toimivuutta Tampereella.

Ukrainalaista työvoimaa etsiville työnantajille annetaan jo neuvontaa ja ohjausta International House Tampereessa, jossa on tehtävään nimetty yhdyshenkilö. International House on neuvontapalvelu, joka auttaa tamperelaisia yrityksiä kansainvälisissä rekrytoinneissa.

SPR:n ”monopolille” on perustelut

Ilkka Sasi oli esittänyt pormestarille kysymyksen, miksi on vaikuttanut siltä, että kaupunki on halunnut pitää ukrainalaisten auttamisen omana ja Suomen Punaisen Ristin (SPR) monopolina. Kysymyksessä ihmeteltiin myös, miksi on vaikuttanut siltä, että kaupunki ei ole antanut vapaaehtoisten toimittaa Kaupin vastaanottokeskuksessa majoittuneille ukrainalaisille ilmaiseksi tavaroita ja ruokaa.

Ikosen mukaa kaupungin kannalta on hyvä tehdä yhteistyötä SPR:n kanssa vapaaehtoistyön koordinoimisessa, koska se on vaativaa ja edellyttää osaamista sekä resursseja. SPR:llä on jo vakiintuneet käytännöt vapaaehtoisten koulutukseen, ohjaamiseen ja tukemiseen, ja järjestö on erikoistunut maahanmuuttajien ja yhteiskunnan heikossa asemassa olevien auttamiseen.

”Vapaaehtoistoiminta on tärkeää ja erittäin tarpeellista tilanteen hoitamiseksi, mutta sisältää myös riskejä. Kaupungin tulee varmistua, että vapaaehtoisilla on riittävä perehtyminen ja vilpittömät motiivit.”

”Vastaanottokeskuksen ja hätämajoituksen asiakkaat ovat pääväestöä haavoittuvammassa asemassa ja vapaaehtoistyön tulee olla sen vuoksi hyvin koordinoitua sekä tunnettua. On olemassa riskejä, joita yksittäisten henkilöiden vapaaehtoistyön vapaa käyttö voi lisätä. Tiloissa on paljon lapsia ja naisia, eikä tilanteita ole aina mahdollista valvoa. Vähentääksemme riskitekijöitä, on perusteltua käyttää hyvin tunnettua ja laajaa yhteistyötä tekevää järjestöä”, pormestari Ikonen kirjoittaa.

Maanantaina pidettiin myös kaupunginvaltuuston kokous, jossa valtuutetut keskustelivat valtuustoaloitteista. Ne koskivat muun muassa Tammelantorin visiotyötä, erityisluokkien lisäämistä ja pormestarimallin alasajoa.

Oikaisu 21.3.2022 kello 21.21: Korjattu Kimmo Sasi Ilkka Sasiksi.