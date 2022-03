Tampereen vastaanotto­keskukseen on saapunut liki 180 ukrainalaista – Kauppi on pian täynnä, tarjolla enää väliaikaista hätämajoitusta

Palvelujohtaja Maritta Närhi kertoo, että Tampereelle Ukrainasta saapuvia ihmisiä autetaan pikkuhiljaa uudenlaiseen arkeen kiinni.

Tampereelle saapuu päivittäin toistakymmentä sotaa pakenevaa ihmistä Ukrainasta, kertoo palvelujohtaja Maritta Närhi kaupungin psykososiaalisen tuen palveluiden yksiköstä.

Sunnuntaihin mennessä kaupungin vastaanottojärjestelmään on saapunut kaikkiaan 177 ukrainalaista sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuun lopulla. Ukrainalaiset, joilla ei ole tiedossa muuta majoitusta Suomessa, saapuvat Tampereella ensin Kaupin vastaanottokeskuksen hätämajoitukseen. Sieltä he siirtyvät vastaanottokeskuksen osastoille muun muassa koronatestin ja poliisille rekisteröinnin jälkeen.

Närhi kertoo, että 300-paikkainen vastaanottokeskus on nyt täynnä, sillä siellä oli jo ennestään noin 130 henkilöä.

”Vastaanottokeskuksessa on miesten osastoja, eikä perheitä voi laittaa samoille osastoille. Sinänsä 300:aa paikkaa ei voi täyttää ihan kokonaan, mutta käytännössä keskus on nyt täynnä.”

Tampereella on tällä hetkellä tarjolla siis ainoastaan väliaikaista hätämajoitusta uusille tulokkaille. Nykyisissä tiloissa hätämajoitukseen mahtuu vielä noin 50–60 henkilöä, mutta lisätilaa hankitaan tarpeen mukaan. Esimerkiksi Kaupin vastaanottokeskuksen vieressä sijaitsee kiinteistö, johon ihmisiä voidaan sijoittaa.

”Jos tilanne jatkuu tällaisena, ihan varmasti tulee tarve käyttää muitakin tiloja. Tulevaisuudesta ei voi tietää, mihin suuntaan tilanne menee, mutta tietenkin sitä seurataan koko ajan ja tarvittaessa otetaan muita tiloja käyttöön”, Närhi sanoo.

”Näihin tiloihin voimme ihmisiä majoittaa, kunnes Migrin (Maahanmuuttovirasto) tilannekeskus osoittaa vastaanottokeskuksen, jossa on tilaa”, hän täsmentää.

Ukrainasta saapuvat isommat ryhmät olisi Närhen mukaan hyvä ilmoittaa suoraan Maahanmuuttoviraston tilannekeskukseen, jotta esimerkiksi ihmisiä kuljettavat bussit voisivat ajaa suoraan paikkakunnille, joiden vastanottokeskuksissa on tilaa.

Tampereelle Ukrainasta saapuneiden ihmisten todellinen määrä ei ole tiedossa, sillä osa heistä on yksityismajoituksessa esimerkiksi sukulaistensa ja tuttaviensa luona. Närhi muistelee, että keskiviikon tienoilla yksityisesti majoittuvia arvioitiin olleen Tampereella parisensataa.

”Lisäksi on heitä, jotka eivät ole rekisteröityneet mihinkään. Emme tiedä, kuinka paljon heitä on.”

Arjesta kiinni

Kaupissa majoittuu paljon ukrainalaisia perheitä, etupäässä äitejä lapsineen. Närhen mukaan perjantaihin mennessä 0–6-vuotiaita lapsia oli tullut 25 ja koululaisia ainakin parin luokallisen verran.

Perheet majoittuvat vastaanottokeskuksessa noin 40-paikkaisilla perheosastoilla omissa huoneissaan. Närhen mukaan käytännön asioita on saatu kohennettua paljon kuluneen kahden viikon aikana.

”Ainakin yhden osaston suihkuhuone on saatu jo pintaremontoitua täysin, ja muitakin suihkukohteita on ryhdytty hoitamaan. Lisäksi ainakin yksi uusi hella on vaihdettu, kaappeja pesty osastojen välisiä siirtoja varten ja uusia pyykkikoneita ja kuivureita on saatu asennetuiksi. Osa helloista ja muista odottaa alkuviikon asennuksia”, hän luettelee esimerkkejä käytännön parannuksista.

”Tärkeintähän nyt on, että ne perheet saavat olla rauhassa ja jotenkin rakentaa vähitellen tulevaisuuttaan. Me parannamme tiloja koko ajan ja teemme töitä sen eteen, että heillä olisi täällä hyvä ja turvallista olla.”

Närhi kertoo, että Ukrainasta tulleet kantavat ymmärrettävästi huolta kotimaahan jääneistä omaisistaan. Alkavalla viikolla Kaupissa aletaankin järjestää esimerkiksi Kriisikeskus Osviitan kanssa ryhmämuotoista kriisiapua, johon osallistuvat voivat keskustella yhdessä sodan tapahtumista.

”Sitten pyrimme pikkuhiljaa rakentamaan arkea heille, ensi viikolla aloitellaan esimerkiksi koulunkäyntiä ja muuta vastaavaa. Lisäksi erilaiset urheilujärjestöt alkavat tarjota nuorille ja lapsille vapaa-ajan toimintaa.”

Vastaanottokeskuksessa alkaa ensi viikolla myös Pelastakaa lapset ry:n Lapsiystävällinen tila -toimintaa, jolla tuetaan katastrofi- ja kriisitilanteisiin joutuneita lapsia. Toiminnalla pyritään tuomaan lasten elämään mielekästä tekemistä ja vahvistamaan lasten selviämistä poikkeuksellisissa olosuhteissa.