Suojellun rakennuksen perusparannus alkaa vuonna 2025.

Rakennussuojelulailla suojellun kauppahallin kattorakenteet ja myyntikojut on säilytettävä. Kuva on otettu kesäkuussa 2021.

Aamulehti

Tampereen kauppahalli kokee mittavan peruskorjauksen lähivuosina. Tavoitteena on uudistaa kiinteistön toiminnat, tekniikka ja tilat nykypäivää palveleviksi. Peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy tänä keväänä ja kestää kolme vuotta. Peruskorjaus toteutetaan vuosina 2025–27.

Kiinteistö on suojeltu rakennussuojelulailla. Museoviraston suojeltujen rakennusten kohdeluettelon mukaan Kauppahallin päädyt, kattomuoto ja savupiiput, kuten myös sisätilojen ryhmittely, vanhat myyntikojut ja näkyvät kattorakenteet on säilytettävä. Muutos- ja korjaustoimenpiteistä on hankittava Museoviraston lausunto.

Kiinteistöpäällikkö Teemu Alavenetmäki luonnehtii tiedotteessa Kauppahallin korjausta poikkeuksellisen vaativaksi.

Mikä? Tampereen kauppahalli Kauppahalli toteutettiin arkkitehtuurikilpailulla, jonka voitti Hjalmar Åbergin ehdotus Mercato. Piirustukset valmistuivat 1899. Halli rakennettiin 1899–1901. Pohjaltaan halli on lyhytsakarainen T-kirjain. Katon leveyden vuoksi kantavat rakenteet ovat terästä. Hallissa on kolme käytävää ja kuusi kojurivistöä. Näkyvin julkisivumuutos on Hallituskadun puoleisen päädyn reunimmaisten oviaukkojen umpeen muuraus arviolta 1930–40-luvuilla. Kauppahalli suojeltiin rakennussuojelulailla 1975 ja viereinen virastotalo asemakaavalla 1999. Lähde: Museoviraston rakennusperintötietokanta.

Tampereen kauppahalliyhdistyksen puheenjohtaja Heidi Saarinen kertoo, että kuntotarkastuksen mukaan ikkunat pitää uusia ja ulkoverhouksessa on korjattavia kohtia. Myös vesi- , viemäröinti- ja ilmastointi kaipaavat uusimista. Saarinen sanoo, että kauppiaat kaipaavat nykyaikaisempaa toimintaympäristöä. ”Meillä ei ole lastauslaituria, ja osalle kauppiasta tulee isoja kuormia. Ne tuodaan samoista ovista, mistä asiakkaat kulkevat. Samalla tavalla jätehuolto on hankala”, hän kuvailee.

Saarinen sanoo, että koska myyntikojut ovat suojeltuja, niihin ei voida tehdä muutoksia. Tekniikkaa kuitenkin voidaan päivittää.

Tampereen kauppahalliyhdistyksen puheenjohtaja Heidi Saarinen kertoo, että kauppiaille pidettiin tiedotustilaisuus peruskorjauksesta keskiviikkona. Saarinen kuvattiin hallissa kesäkuussa 2021.

Ideoita tulevaisuuden kauppahallista

Tiedotteen mukaan suunnitteluvaiheen alkaessa kerätään ideoita ja näkemyksiä siitä, millainen on tulevaisuuden Kauppahalli. Sen jälkeen tehdään kiinteistön tarveselvitys sekä hanke- ja toteutussuunnittelu. Perusparannuksen sisältö ja toteutustapa ratkaistaan suunnittelun aikana.

”Sitä tietysti toivoo, että tästä ei tulisi pelkkää ravintola- ja turistihallia, että tämä oikeasti pysyisi kauppahallina. Se on huolena, millainen visio on, mutta kai se muotoutuu kolmen vuoden aikana”, Saarinen kommentoi.

Saarinen kertoo, että kauppiaille pidettiin korjauksesta tiedotustilaisuus keskiviikkona. Hänen mukaansa korjaus on tarkoitus toteuttaa niin, että Kauppahalli pysyy avoinna.

Vuoropuhelua käydään muun muassa Kauppahallin yritysten kanssa. Saarinen sanoo, että tulossa on kysely kauppiaille heidän toiveistaan ja tilojen käytöstä.

Saarinen sanoo, että kauppiaita mietityttää, säilyvätkö vuokrasopimukset ja saavatko Kauppahallissa jo olevat kauppiaat pitää myyntipaikkansa vai tuleeko tiloista yleinen kilpailu. ”Varmasti tämä on remontin jälkeen mielenkiintoinen kohde kauppiaiden näkökulmasta.” Saarinen lisää, että kaupunki on toivonut mahdollisimman monen jatkavan.