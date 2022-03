Tampereen kaupungin maanhankintapäällikkö ei paljasta, millaisella summalla kaupunki olisi valmis Ylioppilastalon myymään.

Koulutuskuntayhtymä Saskyn yhtymähallitus hyväksyi torstaina ostotarjouksen jättämisen Tampereen Ylioppilastalosta.

Tampereen kaupungin maanhankintapäällikkö Ari Kilpi ei paljasta, millaisella summalla kaupunki olisi valmis Ylioppilastalon myymään. Ylioppilastalosta on teetetty ulkopuolisen arvioitsijan arviokirja, josta selviää, mikä kiinteistön markkina-arvo on.

”Meillä on Saskyn kanssa myyntineuvottelut käynnissä. Otan tarjoukseen kantaa sitten kun sen saamme”, Kilpi kommentoi. ”Kun saamme heidän tarjouksensa, arvioimme vastaako se meidän arviokirjaamme.”

Saskyn kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti kertoi Aamulehdelle torstaina, että koulutusyhtymä jättää tarjouksensa perjantaina. Mikäli Tampereen kiinteistötoimi katsoo tarjouksen riittäväksi, se esittää kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunnalle Ylioppilastalon myymistä.

Hiljaisessa myynnissä

Ylioppilastalo on ollut Kilven mukaan hiljaisessa myynnissä vuodesta 2018. ”Se ei oikein sovi kaupungin toimintoihin. Olisi tarkoituksenmukaisempaa, että joku muu omistaja ylläpitäisi sen toimintaa.”

Kilven mukaan Ylioppilastalosta on kyllä käyty vuosien varrella erilaisia neuvotteluja, mutta myyntitilanteeseen ne eivät ole johtaneet.

Legendaarinen keikkapaikka

Ylioppilastalolla on Tampereella maine legendaarisena keikkapaikkana.

Vuonna 1901 valmistunut talo kuului alunperin Suomen Yhdyspankille. Tampereen kaupungille talo siirtyi vuonna 1938, jolloin tiloihin sijoitettiin muun muassa taksoitusvirasto ja huoltotoimisto. Kun Tampereen keskusvirastotalo valmistui, kaupunginvaltuusto antoi Ylioppilastalon ylioppilaskuntien käyttöön vuonna 1966.

Talon ravintolatoiminta aloitettiin 1960-luvun lopulla, ja vuosikymmenten aikana siitä muodostui erityisesti manserockin keskeinen esityspaikka. Tampereen kaupungin haltuun rakennus palasi uudestaan 2013, kun ylioppilaskunta muutti uusiin toimistotiloihin.

Jatkumo tärkeää

Koulutuskuntayhtymä Saskylta kerrottiin torstaina Aamulehdelle, että Ylioppilastalossa tällä hetkellä vuokralla olevat yritykset saisivat jatkaa kiinteistössä kaupoista huolimatta.

”Tampereen kaupungille on tärkeää, että keikkapaikka- ja ravintolatoiminta saa jatkua Ylioppilastalossa. Sillä tavalla tällaisen historiallisen arvorakennuksen historia saa jatkumoa”, Kilpi sanoo.

Asemakaava mahdollistaa kulttuuri- ja liiketoiminnan Ylioppilastalon kiinteistössä, mutta ei esimerkiksi asumista. Esimerkiksi hotellia siihen ei siis Kilven mukaan voisi perustaa ilman erillistä kaavamääräystä. Rakennuksella on myös vahvat suojelumääräykset.

Saskylta kerrottiin Aamulehdelle torstaina, että mikäli koulutusyhtymä Ylioppilastalon ostaisi, rakennus ”pantaisiin kuntoon”.

Aiempaa kokemusta

Saskylla kaupan edellytyksenä on, että kiinteistössä voitaisiin harjoittaa opetustoimintaa. Kilpi uskoo, että Ylioppilastalo voisi sopia hyvin Saskyn omistukseen. ”Kuulemma Saskyn opetustarjontaan sopisi hyvin yhteistyö näiden nykyisten vuokralaisten kanssa”, hän sanoo.

Tampereen kaupungilla on aiempaakin kokemusta kaupoista koulutusyhtymän kanssa.

”Sasky teki Tampereen kaupungin kanssa kaupan Haapasen huvilasta pari vuotta sitten. Se on saneerattu hienoksi ja on hyvä osoitus siitä, miten rakennuksen arvoa on vaalittu kunnostuksessa”, Kilpi sanoo.