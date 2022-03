Tampereen viime vuoden tulos jäi 74 miljoonaa plussan puolelle – taustalla tonttien myyntitulot ja yhteisöverotulojen kasvu

Tampereen kaupungilla on takanaan kaksi taloudellisesti hyvää vuotta. Viime vuonna kaupunki sai verotuloja kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Tampereen kaupungin talousjohtaja Jukka Männikkö toteaa, että kaupungilla on takanaan kaksi taloudellisesti erinomaista vuotta.

Aamulehti

Tampereen kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen tulos oli erinomainen, ja myös vuoden 2020 tulos oli poikkeuksellisen hyvä.

Viime vuoden tilinpäätös on 74 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kaupungin talousjohtaja Jukka Männikkö on tyytyväinen sekä tilinpäätökseen että kaupungin päättäjiin. Hän näkee kuitenkin synkkiä pilviä taivaanrannassa.

Aloitetaan hyvistä asioista.

Viime vuoden tuloksessa tilapäisiä myönteisiä asioita olivat normaalia suuremmat myyntitulot, 40 miljoonaa euroa, jotka kaupunki sai muun muassa Tammelan Stadionin ja Teivon tonttien myynnistä. Lisäksi koronan vuoksi yhteisöveron jako-osuutta muutettiin määräaikaisesti kuntien ja valtion välillä. Siksi Tampere sai 30 miljoonaa euroa ylimääräisiä verotuloja. Männikkö sanoo, että ilman näitäkin miljoonia viime vuoden tulos olisi ollut 10–20 miljoonaa euroa plusmerkkinen.

”Taloudellisesti takana on kaksi hyvää vuotta. Mutta 2010-luvulla on ollut vaikeita talousvuosia, ja päätöksentekijät ymmärtävät, että talous täytyy pitää hallinnassa, jotta palvelut voidaan tuottaa hyvin.”

”Toki jos kuntalaisilta kysyy, he eivät koskaan sano, että palvelut ovat kunnossa”, talousjohtaja naurahtaa.

Investointeja on tehty, muun muassa raitiotiehen 69 miljoonaa euroa, sähkölaitokseen yli 50 miljoonaa, vuokra-asuntoihin 20 miljoonaa ja keskuspuhdistamoon 26 miljoonaa euroa. Silti lainamäärä on vähentynyt yli 20 miljoonalla eurolla, ja lainaa on nyt 3 647 euroa asukasta kohti.

Männikkö kertoo, että kaupunki on panostanut myös työntekijöihin, kun kaupunkilaisten tarpeet ovat kasvaneet. Kasvatus- ja opetustehtäviin on tullut 190 henkilötyövuotta aiempaa enemmän, sote-alalle 120 henkilötyövuotta ja kulttuuri- ja vapaa-aikapuolellekin 50 henkilötyövuotta aiempaa enemmän.

Entä ne huonot asiat?

Talousjohtaja toteaa, että kaupungin henkilöstö on ollut lujilla koronan vuoksi. Työntekijöistä on pulaa Tampereella, ja samantyyppinen tilanne on muissakin kunnissa.

Männikkö pohtii, miten aluehallintovirasto mahtaa suhtautua tilanteeseen, jos kunta ei saa täytettyä velvollisuuksiaan sen takia, että töille ei löydy tekijöitä.

Kun hyvinvointialueet alkavat vastata sosiaali- ja terveydenhuollosta, kuntien tehtävät vähenevät. Männikkö arvelee, että kuntien jäljelle jäävissä palveluissa menopaineet eivät ole niin korkeita. Toisaalta rahankäytöstä voi tulla vääntöä kuntien ja hyvinvointialueiden välille. Kunnat saavat osan tuloistaan valtionosuuksista, ja hyvinvointialueiden tulot ovat myös peräisin valtion kassasta.

Talouden kannalta näkymät eteenpäin ovat sumussa.

”Arviot tulevaisuudesta ovat hämärän peitossa. Kuntien ja valtion taloudessa voi tulla yllättäviäkin muutoksia, jos meidän vientimaissa tullaan varovaisemmiksi investointien suhteen.”

Kaupunginhallitus käsittelee viime vuoden tilinpäätöstä maanantaina 21. maaliskuuta.