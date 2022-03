Tampereella ukrainalaiset lapset pääsevät kouluun vaikka heti: "Meillä oli valmiina viranhaltija, joka hallitsee suomen ja ukrainan kielet" – tässä koulussa opetus alkaa

Opetusohjelmassa on alkuvaiheessa suomen kielen alkeita, taide- ja taitoaineita sekä vierailuja.

Tampereella on valmius aloittaa heti kaksi opetusryhmää Ukrainasta sotaa paenneille lapsille. Tiistaina aamulla ei vielä tiedetty, koska aloitetaan. Se vaatii muun muassa koronakaranteenien päättymisen.

”Emme odota täysiä ryhmiä, vaan aloitamme heti kun lapset ovat valmiita tulemaan mukaan”, Tampereen sivistyspalvelujen palvelualueen apulaispormestari Matti Helimo (vihr.) sanoo.

Tampereella on tiistaina 15.3. aamulla tiedossa oli 30 peruskouluikäistä ukrainalaisia, muutaman tunnin kuluttua heitä oli jo 45. ”Tilanne elää koko ajan”, sanoo Helimo.

Opetus alkaa Pellervon koulussa ja aluksi on kaksi ryhmää, toinen alakouluikäisille ja toinen yläkouluikäisille. Opettajia on kaksi, molemmat osaavat sekä suomea että ukrainaa. Lisäksi mukana on koulunkäyntiavustaja.

Kaksikielisten opettajien löytäminen ei ollut vaikeaa. ”Meillä oli valmiina viranhaltija, joka hallitsee suomen ja ukrainan kielet”, Helimo sanoo. Nyt aloittavien opettajien lisäksi tiedossa on jo kaksi muuta suomea ja ukrainaa osaavaa opettajaa.

Tampereen kaupunki on varautunut lisäämään opetusta, jos tarvetta ilmenee. ”Pellervon koulussa on tilaa kaikkiaan neljälle opetusryhmälle”, kertoo Helimo.

Pellervon rakennus on uusi. Ensimmäisenä sinne muutti Pellervon päiväkoti maaliskuussa 2021.

Opetusohjelmassa on alkuvaiheessa suomen kielen alkeita, taide- ja taitoaineita sekä vierailuja. Tavoitteena on myös ohjata lapsia harrastuksiin muun muassa seuroihin. ”Meillä on hyvät yhteydet kolmannen sektorin harrastuksenjärjestäjiin muun muassa koulujen iltapäivätoiminnan kautta”, Helimo sanoo.

Suunnitelmia on myös tehty jo kesäksi, kesäkerhot ovat mietinnässä.

