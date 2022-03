Paalutustyöt alkoivat vilkkaan tien laidalla Tampereella – Ratikalle neljän miljoonan silta yli Paasikiventien

Silta nimettiin alueella toimineen porilaisen teollisuusyrityksen mukaan.

Ratikkaa varten rakennetaan Paasikiventien yli noin neljä miljoonaa euroa maksava silta Tampereella. Noin 230-metrisen Rosenlewin sillan paalutustyöt alkoivat maanantaina.

Raitiotieallianssin taitorakenteiden vastaava työnjohtaja Perttu Vähä-Pietilä kertoo, että siltatyö on pituudeltaan ja hinnaltaan suurin uusista Paasikiventien ylityksistä.

Rosenlewin silta ylittää Paasikiventien Santalahdessa.

”Harjun puolella ei ole tilaa raitiotielle, joten sen pitää päästä järven puolelle”, Vähä-Pietilä sanoo.

Hän kertoo, että alkuvaiheessa töillä on vähän vaikutuksia liikenteeseen.

Paalutustyömaa maanantaina 14. maaliskuuta 2022 Pölkkylänpuiston kupeessa Näsijärven tuntumassa.

”Kesällä ja varsinkin syksyllä rakentaminen näkyy erilaisina kaistajärjestelyinä. Ajoratojen päälle tulee teline kulkuaukkoineen”, Vähä-Pietilä kertoo.

Hän sanoo, että viime kesänä Santalahden ylikulkukäytävän vuoksi tehty järjestely oli samantyppinen.

”Työ on suunniteltu niin, että liikenneruuhkia ei aiheutuisi. Siellä on aina kaksi ajokaistaa per ajosuunta käytössä. Työnaikaisesti joudutaan yhtä kaistaa sulkemaan, mutta se tehdään yöaikaan”, Vähä-Pietilä kertoo.

Siltarakenteet valmistuvat kesällä 2023.

Paalutustöistä aiheutuu melua. Töitä tehdään yhtäjaksoisesti arkisin kello 7–18 noin kymmenen viikon ajan. Osa paalutuksista voidaan joutua tekemään liikenteen vuoksi yötyönä.

Sillan nimi historiasta

Kadunnimitoimikunnan asiantuntijajäsen Jouko Seppänen arvio, että Rosenlew-nimi ansaitsee paikkansa uuden sillan nimessä. Toimikunnan tehtävänä on Tampereella harkita katujen ja muiden yleisten alueiden nimiä ja antaa lausuntoja niistä esimerkiksi katusuunnitelmiin.

Porilainen oy W. Rosenlew ab toimi Tampereella puuteollisuudessa.

Raitiotiesillan työmaa Paasikiventien varressa valokuvattuna idän suuntaan.

Raitiotiesillan työmaan lähellä ajetaan täyttölouhetta Näsisaaren tekosaarta varten.

”Rosenlew hallitsi Pölkkylänniemeä vielä 1900-luvun alkupuolella”, Seppänen kertoo.

Rosenlew hankki niin sanotun punaisen tukkitien. Puuta uitettiin Näsijärveltä rantaan, josta tukkitie kulki harjun yli Pyhäjärveen.

Aluksi tukkivaunut vedettiin hevosilla harjulle, myöhemmin höyryvoimalla. Harjulta puut laskettiin rullatietä pitkin.

Seppäsen mukaan Rosenlewin silta sopii viestimään historiaan jääneistä harjun ylityksistä.

Sillan ja Pölkkylänpuiston jälkeen raitiotie rakennetaan Näsisaaren kautta kohti Hiedan- ja Niemenrantaa.