Tampereelle varoitus laajasta kunta-alan palkansaajien lakosta kuun lopulla

Kunta-alan palkansaajien neuvottelujärjestöt Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Ammattiliitto Jyty ja Julkisalan koulutettujen neuvotteluliitto JUKO ovat jättäneet Tampereen ja Kuopion kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen vauhdittaakseen tes-neuvotteluja. Asiasta tiedotti Jyty ry.

Kaksipäiväisen lakon Tampereella ja Kuopiossa on määrä alkaa tiistaina 29. maaliskuuta kello 00.01 ja päättyä keskiviikkona 30. maaliskuuta klo 23.59. Järjestöt kertovat, että lakkoon ryhdytään, jos osapuolet eivät ole päässeet sopuun ennen tätä.

Lakkovaroitus koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia: kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), SOTE-sopimusta, opetushenkilöstön (OVTES), tuntipalkkaisten (TTES), lääkärien (LS) ja teknisten (TS) sopimuksia. Lisäksi lakkovaroitus koskee JHL:n ja Jytyn osalta kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettavaa AVAINTES-sopimusta.

Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Työntekijäjärjestöt pyrkivät työtaistelutoimilla vauhdittamaan kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja, jotta neuvottelutulokseen päästäisiin. Tilanne kunta-alan neuvotteluissa on tällä hetkellä se, että työriidan sovittelu on alkanut valtakunnansovittelijan johdolla. Toisena osapuolena on sovittelussa on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Tämä on jo toinen JHL:n, Jytyn ja JUKO:n ilmoittama lakkovaroitus kunta-alan sopimusneuvotteluissa. Ensimmäinen lakkovaroitus koski kaksipäiväistä lakkoa Jyväskylässä ja Rovaniemellä 23.-24. maaliskuuta. Käynnissä on ollut myös koko kunta-alaa koskeva viikon mittainen ylityö- ja vuoronvaihtokielto 7.-13. maaliskuuta.