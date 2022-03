Nollakuidun poistaminen Näsijärvestä maksaa Tampereelle arviolta 20 miljoonaa – jättimäärä jätettä pitää nostaa ja käsitellä, ympäristövaikutukset selvitykseen

Kaupunki arvioi, että nollakuidun nosto ja käsittely voi alkaa aikaisintaan vuonna 2023. Kaupungille nollakuitu ei ole tulonlähde, vaan siitä eroon pääseminen vaatii rahaa.

Tampereen Hiedanrannan ja Niemenrannan edustalla Näsijärvessä oleva nollakuitu aiotaan nostaa pois vesistöstä. Tampereen kaupunki käynnistää hankintamenettelyn, jossa etsitään yritystä tai yrittäjiä nollakuidun poistoon ja jatkokäsittelyyn.

Nollakuitu on vesistössä selluteollisuuden jäljiltä olevaa hienojakoista puuainesta. Sitä Näsijärven pohjassa arviolta 1,5 miljoonaa kuutiota 35 hehtaarin alueella

Hankekehitysjohtaja Juha Kaivonen Tampereen kaupungilta kuvailee, että nollakuidun nostaminen ja hyötykäsittely lupaprosesseineen on moninaista osaamista vaativa tehtävä.

”On todennäköistä, ettei yksikään toimija yksin hallitse koko pakettia”, Kaivonen sanoo. Ajatuksena onkin, että yritykset voivat muodostaa sellaisen ryhmän, joka pystyy yhdistämään sopivan nostotavan ja jälkikäsittelyn taloudellisesti järkeväksi kokonaisuudeksi.

Hankekehitysjohtaja Juha Kaivonen kertoo, että nollakuidun hyödyntämistä ovat tutkineet monet toimijat. Kaivonen kuvattiin Hiedanrannassa 7. syyskuuta 2021.

Ei tuloja kaupungille

Kaupunki tavoittelee toteutusta, joka sisältää suunnittelun, lupien hakemisen ja nostotyön suojauksineen. Kaupunki edellyttää myös nollakuidun poisvientiä ja jatkokäsittelyä hyötykäyttöön.

Nollakuidun hyödyntämisessä on tutkittu monenlaisia tapoja, muun muassa sen soveltumista poltettavaksi Naistenlahden voimalassa. Kaivosen mukaan poltto on edelleen mahdollinen vaihtoehto. Viime vuosina on myös selvitelty, voisiko nollakuitua jalostaa arvokkaiksi teollisuuskemikaaleiksi.

Kaivosen mukaan monet toimijat ovat tutkineet nollakuidun hyötykäyttöä, eikä kaupungilla ole kaikkea tietoa tutkimusten tuloksista.

Kaupungille nollakuitu ei ole mikään tulonlähde, vaan siitä eroon pääseminen vaatii rahaa. Nollakuidun poistamisen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 20 miljoonaa euroa. Valtuuston on myös vielä hyväksyttävä määräraha talousarvioon.

Mikä? Nollakuitu Nollakuitu on vesistössä selluteollisuuden jäljiltä olevaa hienojakoista puuainesta. Sitä on Näsijärven pohjassa arviolta 1,5 miljoonaa kuutiota 35 hehtaarin alueella, paikoin jopa 10 metrin paksuudelta. 1,5 miljoonan kuution määrästä noin 90 prosenttia on vettä ja loput kiintoainesta. Nollakuitua on Näsijärvessä alueella sijainneen metsäteollisuuden jäljiltä. Alueella oli metsäteollisuutta vuodesta 1913 vuoteen 2008.

Noston riskit ratkottava

Nollakuidun nostamisen tarkoituksena on parantaa ympäristöä. Nollakuitu estää vesialueen virkistyskäyttöä ja heikentää esimerkiksi jään kestoa. Lisäksi se tuottaa kasvihuonekaasupäästöjä.

”Se muhii siellä anaerobisessa tilassa ja jonkin verran sieltä tälläkin hetkellä pääsee metaania. Jos lämpötila tai muut olosuhteet muuttuvat, päästöt voivat lisääntyä”, Kaivonen sanoo.

Mutta millainen ympäristöriski nosto-operaatio on? Kaivosen mukaan nostovaihe vaatii ympäristövaikutusten arvioinnin ja ennen luvan saantia kaikki ympäristövaikutukset on tutkittava ja arvioitava huolellisesti.

Hankinnan eteneminen rakennusurakaksi edellyttää tarvittavien viranomaislupien saamista ja lainvoimaisuutta. Arvio on, että nollakuidun nosto ja käsittely voi alkaa aikaisintaan vuonna 2023. Hankintailmoitus tulee kaupungin mukaan tänä keväänä ja osallistumishakemuksia odotetaan loppukesällä 2022.

Operaation kestoon vaikuttavat Kaivosen mukaan nosto- ja käsittelytapa. Nollakuitua on paljon ja sen käsittely vie aikaa. Nollakuitua ei voi nostaa odottelemaan kasalle keskelle kaupunkia, joten siksi operaation kestoa ei voi vielä arvioida.

Paitsi käsittelyyn, myös nostamiseen on erilaisia menetelmiä. Yksi vaihtoehto on sen nostaminen imuruoppauksella eli pumppaamalla aine letkua pitkin maalle.

Hiedanrannan edustalla on parhaillaan käynnissä Näsisaaren rakentaminen. Nollakuitualue ei sijaitse täyttöalueen kohdalla, vaan sen pohjoispuolella.