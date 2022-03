Kaupunki korjaa Kaupin vastaanottokeskuksen oloja ja palkkaa lisää työntekijöitä – Pormestari Ikonen: ”Valitettavaa, että pakolaisten majoituksessa on ollut puutteita”

Moni tamperelainen on ollut huolissaan Ukrainan pakolaisten oloissa Kaupin hätämajoituksessa. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen vakuuttaa, että kaupunki haluaa turvata ukrainalaisten olot. Tampere järjestää jo opetusta lapsille ja lisätiloja uusille tulijoille.

Kaupin vastaanottokeskuksen johtaja Liisa Korkatti kertoo, että suurin osa Tampereelle saapuneista ukrainalaisista pakolaisista on äitejä ja lapsia.

Aamulehti

Muutamia Ukrainasta tulleita pakolaisia jaloittelee Kaupin vastaanottokeskuksen pihalla torstaina. Suurin osa tulijoista on syömässä.

Yksi ravistelee suurta, värikkäästi kuvioitua mattoa. Toinen tupakoi.

Marina Govorukha Tampereen ukrainalaisesta yhdistyksestä arvosteli Kaupin vastaanottokeskuksen hätämajoituspaikan tiloja Aamulehdessä keskiviikkona 9. maaliskuuta. Hänen mukaansa puutetta oli ainakin ukrainan kielen tulkeista, vaatteista ja internetyhteyksistä.

Vastaanottokeskuksen johtaja Liisa Korkatti ja kaupungin psykososiaalisen tuen palvelujohtaja Maritta Närhi vastaavat arvosteluun keskuksen pihalla. Aamulehti ei päässyt vastaanottokeskuksen sisälle kuvaamaan tiloja.

”Joka päivälle on varattu tulkki. Olin itse juuri tulkin kanssa kysymässä ihmisiltä, ovatko kaikki saaneet prepaid-liittymät”, Korkatti kertoo.

Aamulehden saaman tiedon mukaan vastaanottokeskuksen asukkaiden prepaid-liittymiä on saatu toimimaan.

Korkatin mukaan myös vastaanottokeskuksen langaton netti toimii tauon jälkeen.

Korkatti kertoo, että keskiviikkona keskuksessa oli venäjän ja ukrainan kielen tulkit. Myös hätämajoituksen sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja puhuvat venäjää.

Vastaanottokeskuksessa on 14 työntekijää ja heitä palkataan Närhen mukaan lisää. Torstaina aloitti ukrainankielinen työntekijä ja perjantaina aloittaa toinen.

Närhi kertoo, että kaupunki on lisännyt myös vapaaehtoisten työntekijöiden määrää. Hän vakuuttaa, että vastaanottokeskus yrittää parantaa kaikkia havaittuja puutteita.

”Ymmärrämme. että ihmiset haluavat auttaa ja ovat huolissaan pakolaisista. Meillä kaikilla on silti se sama tavoite, auttaa.”

Omat oppilasryhmät

Tampereen pormestarin Anna-Kaisa Ikosen (kok.) mielestä on valitettavaa, että pakolaisten majoituksessa on ollut puutteita. Kaupunki haluaa Ikosen mukaan vastaanottaa ukrainalaiset ja huolehtia, että heillä on kohtuulliset olot.

”Tapasin keskiviikkona muutamia ukrainalaisia. Laitoimme korjaustoimia käyntiin heti.”

Nettiyhteyksien korjaukset alkoivat Ikosen mukaan keskiviikkona ja vastaanottokeskus sai lahjoituksena prepaid-liittymiä. Myös työntekijöiden määrä kasvaa.

Hätämajoitus ei ole Ikosen mukaan tarkoitettu pysyvään asumiseen. Turvapaikanhakija tai tilapäistä suojelua hakeva pääsee vastaanottokeskuksen puolelle, jossa on paremmat mahdollisuudet ruuanlaittoon ja muuhun itsenäisempään elämiseen.

”Olemme varautuneet aloittamaan maanantaina ukrainalaisten peruskouluikäisten oman valmistavan opetuksen ryhmän.”

Kahdenkymmenen oppilaan ryhmä aloittaa Sammon koulun Pellervon yksikössä. Myös kaupungin varhaiskasvatus varautuu pienten lasten palveluihin.

Ikonen kertoo, että kaupunki varautuu satoihin pakolaisiin Ukrainasta. Kaupunki vapauttaa tiloja Kaupissa ja valmistelee lisätiloja Hatanpäälle.

Yli 80 pakolaista

Ukrainasta on tullut Tampereelle torstaihin mennessä 80–90 pakolaista. Hätämajoituksessa tulijat ovat saaneet Korkatin ja Närhen mukaan lämpimät ruuat, aamu- ja iltapalat sekä keskusteluapua.

”Kaikki tulevat ensin hätämajoitukseen ja siirtyvät sieltä vastaanottokeskuksen puolelle terveystarkastuksen, koronatestin ja poliisille rekisteröinnin jälkeen”, kertoo Närhi.

Osa tulijoista on Korkatin mukaan jo siirtynyt vastaanottokeskuksen osastoille.

"Suurin osa tulijoista on perheitä, enimmäkseen äitejä ja lapsia. He siirtyvät tyhjälle 4A-osastolle”, Korkatti kertoo.

Ukrainasta on Korkatin mukaan tullut Tampereelle myös yksittäisiä vanhuksia ja miehiä.

SPR Tampereen osaston vapaaehtoisista valmisteli sänkyjä ennen ukrainalaisten pakolaisten tuloa Kaupin hätämajoitusyksikössä.

SPR:n vapaaehtoiset valmistelivat ruuanjakelupistettä Kaupin hätämajoitusyksikössä ennen ukrainalaisten tuloa.

Kaupin hätämajoituksen sänkyjä odottamassa Ukrainan tulijoita.

Pakolaiset saavat Närhen mukaan aloituspakkauksen, jossa on ruuantekovälineitä ja pyyhkeitä. He alkavat saada myös vastaanottorahaa.

Vastaanottokeskuksessa on Närhen mukaan pyykkikone ja huoneissa jääkaapit. Tulijoille on hankittu myös vedenkeittimiä.

Osa haluaa palata

Tulijat ovat Korkatin mukaan hätämajoituksessa yhdestä neljään vuorokautta.

”Tänään yritämme saada mahdollisimman monet jo osastolle. Hätämajoitukseen jäävät sellaiset, jotka eivät halua hakea tilapäistä suojelua”, hän kertoo.

Kaupunki ei siirrä kirjoille vastaanottokeskukseen ihmistä, joka ei halua rekisteröityä. Tulija voi olla Tampereella 90 vuorokautta myös ilman viisumia.

Osa ajattelee, että sota on nopeasti heti ja hän voi palata kotimaahansa. He voivat hakea tilapäistä suojelua myös myöhemmin.

Kaupin vastaanottokeskuksen johtaja Liisa Korkatti ja kaupungin psykososiaalisen tuen palvelujohtaja Maritta Närhi kiittävät yhteistyötä Tampereen SPR:n kanssa SPR:n toiminnanjohtaja Marjo Majlundille. ”Tällä hetkellä raha on nopein apukanava, mutta myös lipaskerääjiä tarvitaan”, Majlund sanoo.

Vastaanottokeskuksella on todettu muutama oireeton koronapositiivinen tulija. Närhi kertoo, että heidät on eristetty ja tilanteesta neuvotellaan kaupungin epidemiologin Sirpa Räsäsen kanssa.

Moni tamperelainen on soittanut Korkatille ja tarjonnut apuaan.

”Kannustamme siihen, että ihmiset ottaisivat yhteyttä järjestöihin.”

Kaupunki ohjaa vapaaehtoiset Tampereen SPR:lle, joka kouluttaa ihmisiä sopiviin kohteisiin. Yksityisten lahjoitukset tulevat perille Tampereen SPR:n kautta.

Närhi kertoo, että pakolaiset käyvät torstaina bussilla valitsemassa Kontista itselleen sopivia vaatteita. Myös Tampereen ukrainalaisyhdistys on kerännyt tulijoille vaatteita.

”On tosi hienoa, että tamperelaiset auttavat. Arvostamme sitä", Närhi sanoo.

