Lumi ja jää haittaavat jäteautojen kulkua Tampereella – Roskakasat odottivat hakijaa kolme viikkoa Pispalassa

Lumen kaventamat kadut ja liukkaus ovat aiheuttaneet ongelmia Pirkanmaan Jätehuollolle osassa Pispalaa ja Lukonmäkeä. Pirkanmaan Jätehuollosta sanotaan, että astiat tyhjennetään mahdollisimman pian esteiden poistuttua.

Jäteauto ei mahdu kaikille kaduille, koska ne ovat nyt kapeampia kuin tavallisesti lumen, jään tai pysäköityjen autojen vuoksi. Esimerkiksi Pispalassa jäteastioita on jäänyt tyhjentämättä.

Aamulehti

Lumi aiheuttaa ongelmia jäteautoille Tampereella. Pirkanmaan jätehuolto ei ole pystynyt tyhjentämään kiinteistöjen roska-astioita ainakaan osassa Pispalaa ja Lukonmäkeä.

”Siellä on ahtaita katuja, joissa on vähän lumitilaa”, sanoo projekti-insinööri Reijo Lahtinen Tampereen Infrasta. Lunta on nyt niin paljon, että poiskuljetus vie aikaa. ”Vaikka ei tulisi yhtään lisää lunta, lumenajoon menee vielä pari viikkoa”, sanoo Lahtinen.

Lahtisen mukaan muun muassa osassa Vuoresta on katuja, joilla ei ole ollenkaan lumitilaa eli tilaa, jonne kadulta aurattua lunta voi koota kasaksi.

Lue lisää: Nokialaisen Janne Siuvon työpäivä alkoi lauantaina iltapäivällä, 16 tuntia myöhemmin työ valtatiellä 12 jatkuu yhä – pääsimme aura-auton kyytiin

Pispala ja Lukonmäki hankalimmat

Jäteauto ei mahdu kaikille kaduille, koska ne ovat nyt kapeampia kuin tavallisesti lumen, jään tai pysäköityjen autojen vuoksi. Pulmia aiheuttaa myös liukkaus. ”Hankalimpia paikkoja ovat harjualueet Pispalassa ja Lukonmäessä”, sanoo aluepäällikkö Timo Varsala Pirkanmaan Jätehuollosta.

Pirkanmaan Jätehuolto on vienyt jätettä pois pienemmällä kalustolla. Käytössä on yksi pakettiauto. ”Pienemmällä kalustolla on koitettu hakea vaihtoastiasysteemillä”, sanoo Varsala. Vaihtoastiasysteemi tarkoittaa, että täysi jäteastia viedään pois ja tilalle tulee tyhjä. ”Ihan joka paikkaan ei ole kuitenkaan päästy.”

Pispalassa jäteastioita on jäänyt tyhjentämättä aikataulun mukaisesti etenkin Lauri Viidan kadulla, Pispankadulla, Portaanpäässä, Punkkerinkadlla, Provastinkadulla, Päivölänkadulla ja Rinnekadulla.

Kolme viikkoa tyhjentämättä

Pispalan Rinnekadun asukas Juha Uusitalo kertoo, että heidän taloyhtiönsä Rinnekatu 25:n sekajäteastia tyhjennetään normaalisti viikoittain. Helmi-maaliskuussa oli kolmen viikon väli, kun jäteauto kävi 15. helmikuuta ja seuraavan kerran 8. maaliskuuta

Uusitalon mukaan Rinnekadulta on oltu yhteydessä Tampereen kunnossapitoon, Pirkanmaan Jätehuoltoon ja lopulta terveydensuojeluyksikköön. Taloyhtiössä pelättiin rottaongelmaa.

Pirkanmaan Jätehuollosta sanotaan, että astiat tyhjennetään mahdollisimman pian esteiden poistuttua.

”Olen asunut Rinnekadulla vuosia, tämä on varmasti huonoin vuosi talvikunnossapidossa”, Uusitalo sanoo.

Lue lisää: Kun esine on "biohajoava", sen luulisi kuuluvan biojätteeseen, mutta niin ei ole – asiantuntija kertoo, mitä biojätteeseen täsmälleen kuuluu

Lue lisää: Asutko sinäkin tietämättäsi vanhan kaatopaikan vieressä Tampereella? – Katso tästä, missä kaikki 17 sijaitsevat