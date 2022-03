Tampereella rakennetaan asuntoja nyt ennätyksellisen paljon – ”On erittäin iso riski, että markkina ylikuumenee”

Viime vuonna Tampereella aloitettiin yli 5 000 uuden asunnon rakentaminen. Markkinoilla on riski ylikuumenemisesta, sanoo Pohjola Rakennuksen hallituksen puheenjohtaja Juha Metsälä.

Tampereella asuntotuotanto on historiallisen kovalla tasolla. Uudisrakentamisen määrä on viime vuosina ollut poukkoilevaa. Nykyisellä aloitustahdilla on riskinä markkina ylikuumentuminen.

Viime vuonna Tampereella valmistui 2 674 uutta asuntoa. Määrä on peräti 31 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin valmistui 3 866 uutta asuntoa. Vuonna 2019 valmistui 4 122 asuntoa.