Ensimmäiset ukrainalaiset pakolaiset majoittuivat Kaupin vastaanottokeskukseen perjantaina – Noin 40 sotaa paennutta saapui Tampereelle viikonloppuna

Kaksi ukrainalaisperhettä on saanut majapaikan Kaupin vastaanottokeskuksesta. Ukrainalaisten yhdistyksen puheenjohtajan mukaan kymmeniä sotaa pakenevia ukrainalaisia on saapunut Tampereelle sunnuntaina, ja lisää odotetaan maanantaina.

Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n puheenjohtajan Artem Shchepkinin mukaan noin 40 ukrainalaista pakolaista saapui Tampereelle sunnuntaina. Heidät toi Operaatio Toivo -niminen suomalaisryhmä.

Tampereen kaupungin Psykososiaalisen tuen palvelut -yksikön palvelujohtaja Maritta Närhi kertoo, että perjantaina kaksi ukrainalaista perhettä majoittui vastaanottokeskukseen. Lauantain ja sunnuntain aikana vastaanottokeskukseen ei saapunut uusia pakolaisia.

Shchepkin kertoo, että maanantaina Tampereelle tulee taas Operaatio Toivon bussi, jossa on noin 50 ukrainalaista, ja lisäksi yksi bussillinen ja yksi henkilöautollinen Suomen ukrainalaisten yhdistyksen noutamia pakolaisia.

Lisäksi maanantaina Pirkanmaalle saapuu ainakin Tokeen liikenteen linja-auto, jossa on kymmeniä pakolaisia. Aamulehden toimittaja ja kuvaaja saapuvat tämän bussin mukana.

MTV:n uutiset: Yli 600 ukrainalaista hakenut turvapaikkaa

MTV:n uutiset kertoi sunnuntaina, että yli 600 ukrainalaista on hakenut turvapaikkaa Suomesta.

Suomeen Ukrainan taisteluita paenneiden määrä voi kuitenkin olla huomattavasti suurempi, koska turvapaikkaa ei ole pakko hakea, totesi Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen MTV:n uutisille.

Maahanmuuttoviraston arvion mukaan Suomeen saattaisi tulla useita tuhansia sotaa Ukrainasta pakenevia.

Suomeen Ukrainasta saapuneista moni on yksityismajoituksessa, sillä tulijoilla on Nuutisen mukaan täällä kontakteja. Turvapaikanhakijoista noin 200 on asettunut Maahanmuuttoviraston vastaanottokeskuksiin.

Vuoden oleskelulupa

EU:n sisäministerit päättivät kuluneella viikolla, että Ukrainasta paenneet saavat vuoden tai korkeintaan kolmen vuoden tilapäisen, työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan kaikkialla EU:ssa. Oleskelulupa avaa lisäksi oikeuden terveydenhoitoon ja koulunkäyntiin.

EU:n päätös koskee myös muiden maiden kansalaisia, jotka ovat asuneet Ukrainassa ja joutuvat sodan takia pakenemaan maasta.