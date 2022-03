Ukrainaa tukevat ja sotaa vastustavat mielenosoittajat kokoontuivat jälleen Tampereen Keskustorilla – rauhallinen mielenilmaus keräsi paikalle 150 henkilöä

Keskustorin lauantain mielenosoituksessa osoitettiin tukea Ukrainalle. Useat puhujat kiittivät suomalaisten vieraanvaraisuutta ja apua.

Akaalainen Hilu Toivonen-Alastalo tuli osoittamaan mieltä puolisonsa Hannu Alastalon kanssa. Rauhanmerkki on koottu polkupyörän vanteesta ja Ikea-kassista. ”Kuulin, että on keltaisia polkupyörän vanteita. Oli pakko hakea niitä”, Hannu Alastalo sanoi. Toivonen-Alastalo teki pääpannan ja korvakorut villalangasta.

Aamulehti, STT

Tampereen Keskustorille kokoontui lauantaina iltapäivällä noin 150 Ukrainaa tukevaa mielenosoittajaa. Help Ukraine -mielenosoituksen järjesti Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry. Yhdistys on kerännyt viime päivinä lahjoituksia sotilaille Ukrainaan, ja se tiedottaa keräyksestä ja tapahtumista Facebook-ryhmässä nimeltä Ukrainians of Tampere.

Lue lisää: Tampereella kerätään nyt luotisuojaliivejä ja radio­puhelimia sotilaille Ukrainaan – näin paikalliset ukrainalaiset auttavat kotimaataan: ”Pelkkä sympatia ei riitä”

Mielenosoitus sujui rauhallisesti aurinkoisessa ja tuulisessa säässä. Osa mielenosoittajista oli pukeutunut Ukrainan lipun väreihin, siniseen ja keltaiseen. Puheita pidettiin suomeksi ja englanniksi. Yhdistyksessä vapaaehtoisena toimiva Antti Hynynen piti ensimmäisen puheen. Hän kiitteli lahjoituksista ja pyysi kuulijoita jakamaan tietoa ja tulemaan mukaan auttamaan.

Denys ja Tetiana Bulgak olivat tulleet lastensa kanssa varta vasten Pälkäneeltä mielenosoitukseen Tampereelle.

Lina Shyian on kotoisin Ukrainasta ja on asunut yhdeksän vuotta Parkanossa. Hänen isänsä asuu Ukrainassa Luhanskin alueella.

Sisarukset Vera Arikainen (vas.), Maria Arikainen ja Antti Arikainen kertoivat, että heillä on tuttuja ja sukulaisia Ukrainassa, muun muassa Odessassa. He pitävät ukrainalaisiin yhteyttä Telegram-viestisovelluksella ja Instagram-kuvapalvelussa.

Ukrainaa tukevia mielenosoittajia oli tullut Keskustorille eri puolilta Pirkanmaata.

Poliisi kertoi, että samana päivänä Helsingissä järjestettiin kolme ukrainalaisia tukevaa mielenosoitusta ja lisäksi yksi mielenosoitus, joka vaati hallitukselta ilmastonmuutosta hidastavia toimia.

Helsingissä ensimmäinen Tukea Ukrainalle -mielenosoitus alkoi kello 13 kokoontumisella Mannerheiminaukiolla. Mielenosoittajat liikkuivat tästä kohti Senaatintoria. Kaksi muuta Ukrainaa tukevaa mielenosoitusta kokoontuivat poliisin mukaan Narinkkatorilla ja Lasipalatsilla, ennen kuin liittyivät samaan kulkueeseen ensin liikkeelle lähteneen joukon kanssa.

Helsingin poliisi kertoi Twitterissä, että mielenosoittajia oli lopulta Senaatintorilla noin 2 500. Tilaisuus päättyi noin kello kolmeen mennessä ja sujui rauhallisesti.