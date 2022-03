Tampereella asuvat ukrainalaiset järjestävät lauantaina 5. maaliskuuta tukimielenosoituksen Keskustorilla. Paikallisyhdistyksen puheenjohtajan Artem Shchepkin mukaan tarkoitus on kertoa ihmisille, mitä Ukrainassa tapahtuu ja miten he voivat auttaa. Kävimme katsomassa, miten yhdistyksen vapaaehtoiset valmistelivat Ukrainaan lähetettäviä lahjoituksia.

Rostyslav Zabolotskyy (vasemmalla) Jukka Vainonen ja Olga Vainonen pakkasivat Ukrainaan lähetettäviä lahjoituksia Tampereen Messukylässä perjantaina. Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry on kerännyt siellä avustuksia Ukrainan kriisiä varten keskiviikosta lähtien.

”Pelkkä sympatia eri riitä.”

Länsi-Ukrainasta kotoisin oleva Natalia Kulikova kertoo, että nyt tarvitaan tekoja. Hän on yksi Tampereen messukeskuksessa tärkeää työtä tekevistä vapaaehtoisista. Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry sekä ryhmä vapaaehtoisia kerää ja vastaanottaa tarvikkeita, jotka lähetetään kriisialueelle Ukrainaan.

Kulikovan mukaan keräykseen on tähän mennessä tuotu muun muassa säilyvää ruokaa, lääkkeitä ja tarvikkeita armeijan käyttöön. Torstaina messukeskukselta lähetettiin yhteensä 600 kiloa erilaisia tarvikkeita. Vaikka ihmiset ovat jo olleet aktiivisia, ongelmana on, ettei tieto keräyksestä ole ehtinyt kovin pitkälle. Tähän mennessä keräyksestä on kerrottu Facebookissa ja ihmiseltä toiselle.

Kulikovan mukaan idea keräykselle lähti Tampereella järjestetystä mielenosoituksesta, jossa joukko ukrainalaisia tapasi toisensa ja päätti, että on aika tehdä jotain.

Sinikeltaiseen pukeutunut Natalia Kulikova on yksi Tampereen messukeskuksen tavaran­lahjoitus­pisteellä toimivista vapaaehtoisista. Hän kertoo, että toiveena on, että lahjoitukset sisältäisivät tavaroita, jotka on listattu yhdistyksen Facebook-julkaisussa.

Yksikin riittää

Perjantai-iltapäivänä hallissa työskentelee reilu kymmenen hengen joukko. Lähellä sisäänkäyntiä on pitkä pöytä, jonka ääressä kolme vapaaehtoista pakkaa tarvikkeita pahvilaatikoihin, joiden kylkeen on kirjoitettu tekstiä ukrainaksi. Suomennokset on helppo arvata, kun laatikoihin kurkistaa. Yhdessä on taskulamppuja ja paristoja, toisessa nahkakenkiä. Messukeskuksesta tavara viedään ensin Helsinkiin, josta se jatkaa matkaansa kohti Ukrainaa.

Toisella pöydällä on tietokoneita, puhelimia ja toimistotarvikkeita. Pöydällä on myös sinistä ja keltaista koristenauhaa sekä hakaneuloja. Useimmat vapaaehtoiset kantavat niistä tehtyä, Ukrainan lipun väristä rintamerkkiä.

Tämän pöydän ääressä Kulikova hoitaa omaa työtään. Hän vastaa tavaraa toimittavien yritysten kontaktoinnista. Hänen vierellään istuu Vitaily Zabolotskyy, jonka tehtävänä on viestiä järjestön tapahtumista sosiaalisessa mediassa. Hän näyttää yhdistyksen Facebook-sivulle perjantaina päivitettyä listaa kerättävistä tavaroista.

Lista on pysäyttävä: voimakkaat radiopuhelimet, Kevlar-kypärät, isokokoiset luotisuojaliivit. Nämä ovat tarvikkeita, joita tarvitaan sodassa. Kulikovan mukaan yhdistys ei ota tällä hetkellä vastaan vaatteita, koska niitä ei vielä tarvita. ”Nyt kerätään armeijalle tarkoitettua tavaraa.”

Listalla on myös arkisempia varusteita, kuten taskulamppuja, kipu- ja kuumelääkkeitä ja kertakäyttöastioita. Myös Zabolotskyyn mukaan keräyspiste tarvitsee enemmän huomiota. ”Yksikin esine on iso apu. Jos kymmenen ihmistä tuo sen, niin meillä on jo laatikollinen tavaraa.”

Vitaily Zabolotskyy on asunut Tampereella vähän yli kolme vuotta. Hän on töissä it-alalla. Sen lisäksi hän toimii vapaaehtoisena auttaakseen ukrainalaisia. Zabolotskyy kertoo, että yhteydenottoja halukkailta vapaaehtoisilta tulee runsaasti.

Tukimielenosoitus lauantaina

Syrjemmällä pöydistä seisoo yhdistyksen puheenjohtaja Artem Shchepk, joka kiertää hallia vastaten jatkuvasti puhelimeen.

Tampereen Ukrainalaiset Suomessa ry järjestää lauantaina 3. maaliskuuta tukimielenosoituksen Tampereen Keskustorilla. Shchepkin mukaan tapahtuman tarkoituksena on osoittaa tukea ja näyttää, että Tampereella tehdään kaikki voitava Ukrainan puolesta.

Mikä? Help Ukraine Tampere Tampereen Keskustorilla järjestettävä tukimielenosoitus. Järjestäjänä Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry. Järjestetään lauantaina 5. maaliskuuta kello 16. Tarkoituksena kertoa siitä, mitä Ukrainassa on käynnissä ja miten ihmiset voivat auttaa.

”Koitamme kertoa siitä, mitä Ukrainassa on käynnissä. Useat ihmiset ovat menettäneet kotinsa ja olemme peloissamme sukulaistemme puolesta. Toinen viestimme on, että yhdessä voimme auttaa ja taistella pahaa vastaan.”

”Emme voi tehdä kaikkea, mutta voimme selittää ihmisille, mitä Ukrainassa tapahtuu ja millaista apua ihmiset siellä tarvitsevat.”

Vastaavanlaisia mielenosoituksia on järjestetty ympäri Suomea. Lauantaina 26. helmikuuta Tampereen keskustorilla kokoontui ainakin sata ihmistä osoittamaan tukeaan ukrainalle. Helsingissä järjestettiin lauantaina kaksi mielenosoitusta, joihin osallistui yhteensä ainakin 10 000 osallistujaa.

Tampereen Ukrainalaiset Suomessa ry:n puheenjohtaja Artem Shchepk haluaa lauantain tukimielenosoituksella kertoa ihmisille, että ”yhdessä voimme auttaa ja taistella pahaa vastaan.”

Paikallista työtä

Puheenjohtajan työn lisäksi Artem Shchepk toimii yhdistyksen linkkinä Helsingissä toimivien järjestöjen suuntaan. Hän kertoo, että yhdistyksen tarkoituksena on auttaa Tampereelle tulevia ukrainalaisia. Shchepkin mukaan vastaavanlaisia järjestöjä on useita ympäri maata. Helsingissä toimii vastaavanlainen yhdistys ja vaikka se onkin isompi, heillä ei ole tarpeeksi aikaa ja voimavaroja toimia kaikkialla Suomessa.

”Järjestöt tekevät työtä yhdessä. Nämä ihmiset täällä tekevät paikallista työtä.”

Shchepkin mukaan järjestöön kuuluu noin 30 vapaaehtoista. Heistä osa työskentelee varastotyössä keräten ja valmistellen varusteita lähetettäväksi Ukrainaan. Toinen osa auttaa ukrainasta Suomeen tulevia pakolaisia. Kolmas osa vapaaehtoisista vastaa viestinnästä ja yritysten sekä muiden tahojen kontaktoinnista.

Vaikka järjestön tekemä työ onkin täysin vapaaehtoista, Shchepkin mukaan tekemiseen ei väsy. ”Ajattelemme koko ajan Ukrainaa. Vapaaehtoistyöllä voimme olla osa jotain suurempaa.”

Tavaralahjoituksia on jo nyt tullut runsaasti. Erityisesti armeijalle lähetettävälle tavaralle on tarvetta.