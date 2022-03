Tampereen rakennusvalvonnan asettama määräaika kiinteistön käyttötarkoituksen muuttamiseksi umpeutui helmikuun lopussa.

Armonkalliolla Pursikatu 4:ään on myönnetty rakennuslupa asuinkerrostalolle. Tampereen kaupungin mukaan se on nyt majoituskäytössä.

Asuintaloksi rakennettu kiinteistö Pursikatu 4 on Tampereen kaupungin mukaan majoitustilana. Rakennusvalvonta asetti määräajan, johon mennessä Armonkalliolla oleva rakennus on muutettava asuinkäyttöön. Aika umpeutui helmikuun lopussa.

Hiisi Homes vuokraa talon huoneistoja tilapäiseen käyttöön.

Rakennusvalvonta kehotti palauttamaan rakennuksen voimassa olevan asemakaavan ja rakennusluvan mukaiseksi. Pursikatu 4:n talon rakennuslupa on myönnetty asuinkerrostalolle, ja asemakaavassa käyttötarkoitus on asuinrakennusten korttelialuetta. Rakennusvalvonnan mukaan rakennuksen käyttötarkoitus on tällä hetkellä kuitenkin majoitustila.

Seuraavaksi rakennusvalvonta tarkistaa, onko kehotusta noudatettu. Se tehdään lähiaikoina.

Se voidaan tehdä kolmella tavalla tai niiden yhdistelmänä. Tarkastuksessa saatetaan käydä paikan päällä, olla yhteydessä toimijaan ja tarkistaa netistä, löytyykö yhä vuokralle tarjotaan -ilmoituksia.

Jos kaikki on kunnossa, toimet loppuvat siihen. Jos talossa on edelleen majoitustoimintaa, pyydetään selvitys tilanteesta.

”Aina pyritään ratkaisuun neuvottelemalla viranomaisprosessien puitteissa”, sanoo rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman Tampereen rakennusvalvonnasta.

Kiinteistön on vuokrannut Hiisi Homes, joka vuokraa asuntoja tilapäiskäyttöön. Hiisi Homes on vuokrannut rakennuksen.

Yrityksestä sanotaan, että asiaa Tampereen kaupungin kanssa hoitaa kiinteistön omistaja. Omistaja on Keskinäinen Kiinteistö oy Tampereen Pursikatu 4, jonka hallituksen puheenjohtajaa Johannes Malmia ei tavoitettu kommentoimaan asiaa.

Vuokraus näyttää jatkuvan, sillä netistä löytyy torstaina 3. maaliskuuta Hiisi Homesin ilmoitus Armonkallion kohteesta. Torstain ja perjantain väliseksi yöksi kaksi henkeä olisi voinut varata 27-neliöisen yksiön hintaan 605 euroa.