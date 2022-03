Täynnä korjaustarpeita oleva Tampereen Iidesrannan päiväkoti suljetaan kesällä: ”Suurimmalle osalle lapsista saadaan järjestettyä ihan toiveiden mukainen paikka”

Vanhassa rakennuksessa toimiva päiväkoti Tampereen Iidesrannassa ei enää täytä nykypäivän vaatimuksia. Tampereen kaupungin mukaan kiinteistön vaatimat mittavat remontit eivät ole ”palveluverkon näkökulmasta järkeviä investointeja”.

Aamulehti

Iidesrannan päiväkodin toiminta Tampereella päättyy kesäkuun lopulla. Päiväkodissa olevien lasten vanhemmille ja huoltajille järjestettiin asiasta keskustelutilaisuus reilu viikko sitten keskiviikkona, ja kaikille päiväkodin 21 lapselle on luvattu järjestää uusi hoitopaikka.

Lasten vanhemmat ja huoltajat ovat saaneet esittää toiveita tulevasta hoitopaikasta tekemällä siirtohaun kaupungin päiväkoteihin. Iidesrannan siirtohakijat huomioidaan ensisijaisina hakijoina.

”Näin toimitaan aina lakkautettavien päiväkotien kohdalla. Suurimmalle osalle lapsista saadaan järjestettyä ihan toiveiden mukainen paikka”, Tampereen kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus sanoo.

Rasimuksen mukaan yli puolet lapsista saa hoitopaikan lähialueella sijaitsevista päiväkodeista.

"Paikkoja vapautuu esimerkiksi lähellä sijaitsevasta Järvensivun päiväkodista, kun 5-vuotiaat siirtyvät sieltä esiopetukseen”, Rasimus kertoo. ”Päivähoitopaikkoja on toivottu myös lähellä sijaitsevista Kalevanharjun, Viinikan ja Mustametsän päiväkodeista.

Rasimuksen mukaan Iidesrannan päiväkodissa on myös sellaisten perheiden lapsia, joiden koti on muualla Tampereella. Osa vanhemmista onkin toivonut päivähoitopaikkaa oman kotinsa lähialueelta. ”Tämä pystytään toteuttamaan kaikkien näiden viiden perheen kohdalla. Otamme vanhempien toiveet aidosti huomioon ja yritämme toimia parhaan mahdollisen järjestelyn mukaan.”

Päiväkodin työntekijöille tarjotaan uusi työpaikka eikä heidän työsuhdeturvansa vaarannu. ”Työntekijät saavat esittää toiveita tulevasta työnteonpaikasta, ja toiveita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.”

Paljon korjattavaa

Iidesrannan päiväkodin toiminta vanhassa paikassa loppuu, sillä se toimii vanhassa rakennuksessa, ja kiinteistössä pitäisi toteuttaa mittavia remontteja. Kaupungin mukaan ne eivät ole ”palveluverkon näkökulmasta järkeviä investointeja”.

Rasimuksen mukaan rakennuksen työturvallisuus ei ole enää ajan tasalla. Esimerkiksi kaikki tarvikkeet yläkerran tiloihin on kannettava rappuja pitkin. ”Kuumien ruokien kantaminen rapuissa hissittömässä rakennuksessa ei ole nykyaikaa.”

Tilojen ja toimivuuden ohella myös paloturvallisuudessa on parantamisen varaa. Ongelmia on ollut myös vedenpaineen kanssa. Siksi esimerkiksi yläkerran asianpesukoneiden toimintavarmuudessa on ongelmia. Myös piha-alueella pitäisi tehdä paljon muutoksia.

Yksi ongelma Rasimuksen mukaan on, että yläkerta ei sovellu päiväkodin pienimpien asiakkaiden hoitoon. ”Jos pois jää 4–5-vuotias lapsi, ja tilalle olisi tarjolla 1-vuotias lapsi, hänelle ei voida antaa vapaata paikkaa. Palvelun näkökulmasta tällainen joustamattomuus ei ole hyvä asia.”

Tampere Kunnalliset päiväkodit Tampereella toimii noin 80 kunnallista päiväkotia. Asiakkaina noin 6 300 1–5-vuotiasta ja reilut 2 000 esikouluikäistä lasta. Lisäksi noin 1 600 lasta on palvelusetelipäiväkodeissa.

Keskustassa kova kysyntä

Tampereella ruuhkaisin alue päiväkotien kannalta on Rasimuksen mukaan keskusta ja sitä ympäröivä alue noin kolmen kilometrin säteellä.

”Kulkuyhteydet keskustaan ovat hyvät, ja monet vanhemmat käyvät myös työssä alueella tai kokevat alueen hyväksi kulkemisen näkökulmasta. Alue palvelee myös muita kuin lähiydinkeskuksessa asuvia.”

Kovaa kysyntää alueella helpottavat elokuussa Tammelan torin läheisyyteen avautuva Vellamon päiväkoti, jossa on tilaa 60 lapselle. Vuoden 2023 puolella käyttöön otetaan myös Sammon päiväkoti Kalevassa ja Ranta-Tampellaan valmistuva palvelusetelipäiväkoti.

Alkuvuoden aikana kysyntää päivähoitopaikoista on ollut ruuhkaksi asti erityisesti läntisellä alueella. Alueella palveluverkkoa on vahvistanut vajaan vuoden käytössä ollut Lielahden päiväkoti. Syksyllä valmistuu yli 100-paikkainen palvelusetelipäiväkoti Niemenrannan alueelle.

Pulaa sijaisista

Edelleen päiväkotien ongelmana on saada työvoimaa lyhyisiin sijaisuuksiin. Vakituisiin paikkoihin hakijoita riittää, vaikka hakijoiden määrä on ollut jossain määrin laskussa.

Tämä näkyi esimerkiksi tammikuun rekrytoinneissa, kun vapaana oli yli 60 opettajan paikkaa ja yli 50 lastenhoitajan paikkaa.

"Vakituisiin paikkoihin riittää vielä hakijoita erityisopettajia lukuun ottamatta. Heistä on ollut pulaa jo useita vuosia”, Rasimus sanoo. ”Kun tarvitaan paikkaavaa henkilöstöä lyhyisiin sijaisuuksiin vakituisen työntekijän sairastumisen takia, erityisesti koulutettujen sijaisten saaminen on iso haaste.”

Myös eläkeläisten käyttö on jonkin verran lisääntynyt.

”Kyllä myös tällä alalla näkyy se yleinen yhteiskunnallinen puhe siitä, että myös eläkkeelle jääneiden osaamista ja potentiaalia voidaan käyttää”, Rasimus sanoo.

”Jonkin verran eläkeläisiä on aktivoitunut. He haluavat tehdä nimenomaan näitä lyhyitä sijaisuuksia. Monet pitävät siitä, että ei tarvitse sitoutua pitkälle ajalle, ja on vapaus valita.”