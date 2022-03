Suomen Punainen Risti on kerännyt muutamassa päivässä miljoonia euroja Ukrainan sodan uhrien auttamiseksi. Tampereella SPR:n lipaskeräys on otettu hienosti vastaan. Vapaaehtoisia kerääjiä kaivataan vielä lisää.

Suomalaiset ovat lähteneet auttamaan Ukrainan sodan uhreja todella avokätisesti, ja avustusjärjestöt ovat saaneet runsaasti lahjoituksia.

Suomen Punaisen Ristin (SPR) varainhankintajohtajan Sirpa Solehmaisen mukaan järjestö on Suomessa perjantaina alkaneen keräyksen aikana saanut lahjoituksia yli neljä miljoonaa euroa muun muassa tekstiviestien, MobilePayn ja verkkopalvelun kautta. Summassa eivät ole vielä mukana lipaskeräyksessä kerätyt rahat.

”Rahaa on kertynyt poikkeuksellisen paljon näin nopeasti", Solehmainen kertoo. ”Siitä iso kiitos kaikille. On todella hienoa nähdä, kuinka suomalaiset välittävät ja haluavat auttaa.”

Paljon seteleitä

Myös Tampereella avustuksia on annettu innokkaasti.

”Ihmiset ovat suhtautuneet Ukrainan kriisin uhrien auttamiseen todella positiivisesti. Ihmisten halu auttaa on suuri, ja se näkyy rahana”, sanoo SPR:n Tampereen osaston toiminnanjohtaja Marjo Majlund. ”Nyt lippaaseen pistetään mieluummin seteleitä kuin kolikoita.”

Tampereella SPR:n lipaskerääjät ovat olleet liikkeellä maanantaista lähtien. Kahtena ensimmäisenä päivänä lipaskeräys on jo tuottanut runsaat 12 000 euroa. ”Se on todella paljon. Yhden lippaan sisältämä rahamäärä on keskimäärin selvästi isompi kuin vuosittain järjestettävässä Nälkäpäiväkeräyksessä.”

Keräyslippaita jaetaan kerääjien käyttöön kahdesta Tampuri-kohtaamispisteestä, joista toinen on keskustassa, toinen Hervannassa.

”Lippaan jommasta kummasta pisteestä haettuaan osa on lähtenyt keräämään rahaa omalta asuinalueeltaan. Kerääjiä on ollut keskusta-alueen lisäksi myös Linnainmaalla ja Turtolassa. Tänään keskiviikkona oltiin menossa ainakin Tesomalle”, Majlund kertoo. ”Joidenkin kauppakeskusten kanssa keräämisestä on sovittu etukäteen.”

Maanantaina lipaskerääjiä oli liikkeellä 17, tiistaina 29. ”Kerääjiä on tullut mukavasti, ja määrä on ollut nousussa. Lisää kerääjiä kuitenkin kaivataan, sillä keräystä on tarkoitus jatkaa vielä ainakin ensi viikon ajan.”

Majlundin mukaan keräämisestä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, ja keräämään voi mennä minne tahansa ulkoalueelle. Lippaan voi noutaa kohtaamispaikalta keskustasta ja Hervannasta henkilöllisyystodistuksen näyttämällä.

Näin voit auttaa avustusjärjestöjen kautta:

Avustuslasti matkaan

Tampereelta on määrä lähteä keskiviikkona iltapuolella matkaan kohti Ukrainaa myös Tuomi Logistiikan varastoistaan keräämä 100 000 euron suuruinen avustuserä.

Avustuslavoja on 80, ja ne sisältävät muun muassa haavanhoitotuotteita, ruiskuja ja neuloja sekä lämpö- ja ensiapupeitteitä.

Tarvikkeet kuljetetaan ensin varastoon pääkaupunkiseudulle, ja kuljetuksesta vastaa huoltovarmuuskeskus. Se myös huolehtii tarvikkeet sieltä edelleen kohti Ukrainaa.

Tampereen kaupunginhallitus päätti virallisesti tiistaina, että Tampere tukee ukrainalaisia yhteensä 150 000 eurolla. Avustussummasta 50 000 euroa toimitetaan Suomen Punaisen Ristin kautta.