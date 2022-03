Ukrainan tukikonsertti järjestetään Tampere-talossa, mukana muun muassa Sorin sirkus ja Filharmonia – lipunmyynti alkaa keskiviikkona

Apua Ukrainalle! -hyväntekeväisyyskonsertissa nähdään niin musiikkitaidetta kuin dramaturgiaakin. Lipunmyynnin tuotto menee Suomen Punaisen Ristin kautta sodan runtelemalle katastrofialueelle. Aamulehti on mukana järjestämässä konserttia.

Aamulehti

Tampereella järjestetään tukikonsertti Ukrainan hyväksi keskiviikkona 16. maaliskuuta kello 19 alkaen Tampere-talon Isossa salissa. Apua Ukrainalle! -konsertin järjestävät Tampereen kaupunki sekä tamperelaiset taidelaitokset yhteistyötahojensa kanssa. Aamulehti on mukana järjestämässä konserttia.

Kyseessä on monitaiteinen hyväntekeväisyyskonsertti, jonka lipputulot ohjataan lyhentämättöminä Suomen Punaisen Ristin (SPR) katastrofirahaston kautta Ukrainaan. Paikan päällä on myös SPR:n lipaskerääjiä, joiden kautta ukrainalaisille voi antaa lisätukea.

Katastrofirahaston kautta apu menee sitä eniten tarvitseville ukrainalaisille. ”Haluamme turvata ihmisten perustarpeita Ukrainassa, kuten tarjota mahdollisuudet ruokaan, suojaan ja terveyspalveluihin”, Tampere-talon viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiia Välimäki sanoo.

Tampereen kaupungilla on ystävyyskaupunki Kiova. Tuki kohdistuu koko Ukrainaan, mutta Välimäen mielessä ovat myös ihmiset ystävyyskaupungissa.

Ukraina taiteen punaisena lankana

Tapahtuman avaa Anna-Kaisa Ikonen pormestarin tervehdyksellä. Taiteen teemana on kautta linjan ihmisyys ja rauha.

”Konsertissa kuullaan suuria tarinoita, jotka koskettavat meitä kaikkia. Sisällössä on pyritty huomiomaan myös ukrainalaista taidetta”, Välimäki sanoo.

Sorin Sirkuksen ilma-akrobaateilla on oma numero konsertissa.

Monitaiteisessa konsertissa Tampere Filharmoniaa johtaa kapellimestari Jan Söderblom. Juontajina toimivat näyttelijät Petra Karjalainen ja Panu Raipia. Konsertissa nähdään esiintymässä muun muassa sopraano Anu Komsi, joka esittää kiovalaisen Reinhold Glièren Konserton koloratuurisopraanolle ja orkesterille, ja baritoni Tommi Hakala tarttuu Richard Wagnerin Lentävän hollantilaisen monologiin. Konsertin päättää Jean Sibeliuksen sinfoninen runo Pohjolan tytär.

Baritoni Tommi Hakala tarttuu konsertissa Richard Wagnerin Lentävän hollantilaisen monologiin.

Lisäksi konsertissa kuullaan otteita Ukrainan Donetskin alueella syntyneen säveltäjä Sergei Prokofjevin Romeo ja Julia -sarjasta, jota rytmittävät Sorin Sirkuksen ilma-akrobaatit ja Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen Teatterin näyttelijöiden lausuntataide. Lausujina esiintyvät muun muassa Elisa Piispanen, Saska Pulkkinen ja Arttu Soilumo. Ohjaajana on Hilkka-Liisa Iivanainen.

Hyväntekeväisyystapahtuman toisena juontajana on näyttelijä Petra Karjalainen.

Välimäen mukaan tapahtuma on suunnattu kaikille, jotka haluavat osoittaa tukensa Ukrainaan kulttuurielämyksen kautta.

”Tavoitteenamme on myydä kaikki Ison salin paikat täyteen, 1809 paikkaa, ja sitä kautta kerryttää hyvä rahasumma Ukrainaan.”

”Ajatus on se, että tällä tavalla on mahdollisuus osoittaa tukensa kriisialueelle. Toisaalta tarkoituksena on myös se, että kaikkien näiden kamalien uutisten keskellä tarjotaan mahdollisuus hengähtää ja virkistyä taiteen äärellä”, Välimäki kertoo.

Tukikonsertin lipuilla voi vierailla lisäksi koko konserttipäivän ajan Muumimuseossa. Liput ovat myynnissä keskiviikosta alkaen Lippu.fi-verkkokaupassa, ja konserttikävijöiden on mahdollista lisätä ostamansa lipun hintaan lisätukea.