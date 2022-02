Tampereen Kalevassa sijaitseva Kiovanpuisto täyttyi kynttilöistä – ”Järkyttää, kuinka syyttömät ihmiset joutuvat jättämään kotinsa”

We stand with Ukraine -kyltti oli ripustettu veistokseen. Minna Jerkku (oik.) ja Heli Lehtinen saapuivat naapurustosta tuomaan kynttilän veistokselle. ”Tämä sotatilanne tuntuu aivan järkyttävältä”, sanoi Lehtinen. Jerkun mukaan on ”järkyttää, kuinka syyttömät ihmiset joutuvat jättämään kotinsa.”