Tampere on valmis vastaanottamaan Ukrainan pakolaisia – Pormestarin mukaan ystävyyskaupunki Kiovalle valmistellaan myös konkreettista apua

Tampereen pormestarin Anna-Kaisa Ikosen mukaan Kiovalta on tullut avunpyyntö, johon halutaan vastata. Apu voisi mennä rahallisena tukena SPR:n kautta tai konkreettisena apuna, esimerkiksi lääkinnällisinä tarvikkeina. Kiova on ollut Tampereen ystävyyskaupunki jo lähes 70 vuotta.

Tampere valmistautuu vastaanottamaan sodan jaloista pakenevia ukrainalaisia.

”Olemme käynnistäneet varautumisen siihen, että jos tulijoita on, niin pystymme heidät vastaanottamaan. Kaupin vastaanottokeskuksen kapasiteettia voidaan hieman nostaa ja tarvittaessa tarjota myös hätämajoitusta”, Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen toteaa.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan yli satatuhatta ukrainalaista on jo jättänyt kotinsa ja lähtenyt sotaa pakoon. Sisäministeriön arvion mukaan Suomi pystyisi vastaamaan jopa kymmenien tuhansien turvapaikanhakijoiden saapumiseen.

Ikonen ei vielä osaa arvioida, minkälainen määrä ihmisiä Tampereen olisi mahdollista ottaa vastaan. Hän toteaa, että ainakin toistaiseksi suurin osa lähtijöistä on suunnannut Ukrainan lähimaihin, kuten Puolaan ja Saksaan. Ukrainalaiset voivat matkustaa Schengen-alueella ilman viisumia kolme kuukautta.

”Tilanne voi kuitenkin muuttua, jos sota jatkuu. Kyllä me varaudumme ja olemme ilman muuta mukana hakemassa ratkaisuja sen mukaan, minkälainen määrä tulijoita on. Maahanmuuttovirasto Migri koordinoi tätä kokonaisuutta.”

Ikonen toteaa, että vuoden 2015 pakolaiskriisistä opittiin paljon ja Tampere on varautunut tilanteisiin, joissa turvapaikanhakijoita tulee lyhyessä ajassa suuri määrä. ”Kävimme jo perjantaina tilannetta läpi kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmässä. Varautumissuunnitelmat ovat olemassa, ja ne voidaan nopeasti päivittää tilanteen tasalle.”

Läheinen suhde

Ukrainan pääkaupunki Kiova on ollut Tampereen ystävyyskaupunki vuodesta 1954. Se on yksi Tampereen vanhimmista ja Pohjoismaiden ulkopuolella vanhin ystävyyskaupunki. Tampereen Kalevassa sijaitseva Kiovanpuisto on nimetty ystävyyskaupungin mukaan.

”Tällä viikolla ajatukseni ovat olleet ukrainalaisten ja kiovalaisten luona. On kova huoli, miten ihmiset ja perheet siellä sodan keskellä pärjäävät. Kyllä se on ollut tosi kauheaa ja pysäyttävää.”

Anna-Kaisa Ikonen kertoo käyneensä itsekin Kiovassa ja tavanneensa kaupungin pormestarin Vitali Klitshkon. Kiovan delegaatio vieraili Tampereella tasa-arvokonferenssissa viime syksynä.

Konkreettista apua

Symbolisena eleenä ja tuen osoituksena Tammerkoski valaistiin Ukrainan lipun väreillä torstaina. Samana päivänä Tampere, Oulu, Lahti ja Kuntaliitto julkaisivat kannanoton, jossa ne tuomitsivat Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja osoittivat tukensa Ukrainan paikallishallinnolle. Ikonen kertoo myös kirjoittaneensa Kiovan pormestarille.

Ikosen mukaan myös konkreettista tukea Ukrainalle ja erityisesti Kiovalle mietitään. ”Torstain iskujen jälkeen emme ole onnistuneet saamaan yhteyttä yhdyshenkilöömme siellä, mutta Kiovan suurlähetystö laittoi muutamalle suomalaiselle kaupungille avunpyynnön, johon aiomme vastata.”

Ikosen mukaan asiaa valmistellaan yhdessä Helsingin kanssa. ”Apu voi mennä rahallisena tukena SPR:n kautta tai konkreettisena apuna, esimerkiksi lääkinnällisinä tarvikkeina, joita siellä tarvitaan. Ensin pitää selvittää, miten lähetys voitaisiin toimittaa perille. Alkuviikosta varmaan saamme vastauksia ja sen jälkeen teemme nopeasti päätöksiä.”

Tukea täälläkin

Tukea tarvitsevat myös Tampereella jo asuvat ukrainalaiset, joita on Ikosen mukaan noin 120. Lisäksi ovat Tampereen yliopistossa opiskelevat Ukrainan kansalaiset. ”Kriisiavun ja psykososiaalisen tuen tarve on tällä hetkellä ihan ilmeinen ja sitä järjestetään.”

Ikosen mukaan kaupungeissa on nostanut päätään myös ikävä ilmiö, jossa suhtautuminen tavallisiin venäläistaustaisiin ihmisiin on muuttunut Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan vuoksi. ”Tavalliset ihmiset eivät ole tähän millään tavalla osallisina, vaan pikemminkin kauhuissaan. Tilanne on eri näkökulmista ahdistava hyvin monenlaisille ihmisille, ja koronan jälkeen kriisinkestävyys on kovilla.”

Ikonen toteaa, että Ukrainan kriisillä on moniulotteisia vaikutuksia myös Tampereen kaupungin toimintaan, esimerkiksi talouteen ja huoltovarmuuteen.