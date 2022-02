Nokia-areenan toimitus­johtaja uskoo, että tapahtuman­järjestäjät ovat valmiita siirtämään tapahtumansa Hartwall-areenasta Tampereelle: ”Kyselyitä on jo tullut”

Helsingin Hartwall-areenalle ei välttämättä haluta järjestää tapahtumia, koska se on venäläisomisteinen. Nokia-areenan toimitusjohtaja Marko Hurme uskoo, että tapahtumanjärjestäjät ovat valmiita siirtämään tapahtumansa Tampereelle.

Tampereen Nokia-areenaa harkitaan Helsingin Hartwall-areenan tapahtumien uudeksi järjestämispaikaksi, jos tapahtumia ei haluta enää järjestää Hartwall-areenalla.

Tapahtumien mahdolliset siirtämiset liittyvät Ukrainan sotaan. Hartwall-areena on venäläisomisteinen ja omistajat ovat Venäjän sotatoimien takia lännen pakotelistalla.

Nokia-areenan toimitusjohtaja Marko Hurme kertoo, että alustavia kyselyitä tapahtumien siirtämisestä Helsingistä Tampereelle on jo tullut.

”Soittoja on jo tullut. Tapahtumajärjestäjät itse päättävät, missä tapahtumansa järjestävät, mutta ensimmäisiä kartoituksia on tänään tullut useampiakin.”

Hurme ei kommentoi tässä vaiheessa, että mistä tapahtumista on kyse. Hän kertoo, että kyselyitä on tullut tapahtumajärjestäjiltä.

Aiemmin perjantaina kerrottiin, että Suomen jääkiekkoliitto poistaa Leijonien paidat Hartwall-areenan katosta. Myös Suomen MM-kisojen toisen lohkon järjestäminen Hartwall-areenalla on mahdollista perua.

Päivämääriä kysytty

Hurmeen mukaan tähän mennessä on käyty alustavia keskusteluja. ”Tässä on sekin, että meidän täytyy katsoa ja tutkia, että miten meillä on tilaa missäkin kohtaa millekin tapahtumalle. Käydään nyt ensimmäisiä tunnusteluja ja katsotaan, mihin tämä tilanne menee, mutta kyllä selkeästi markkinassa näyttää, että vaihtoehtojakin haetaan.”

Hurme kertoo, että esimerkiksi isoista konserteista puhuttaessa tapahtuman järjestämiseen liittyvät kysymykset ovat pitkälti kiinni itse artistista ja järjestävästä organisaatiosta. Suurtuotantojen suunnittelu ja järjestäminen vievät Hurmeen mukaan aikaa.

”Ei niitä pystytä lyömään lukkoon päivässä eikä kahdessa. Mitään sopimuksia ei olla toki tehty, mutta ensimmäisiä kartoituksia on tullut ja kyselyitä, ihan päivämääräkyselyitäkin.”

Tamperekin kiinnostaa

Hurmeen mukaan Hartwall-areenalle suunnitellut tapahtumat mahtuisivat myös Nokia-areenalla. Haasteita tuottavat puolestaan aikataulukysymykset ja tapahtumien sovittaminen Tampereen areenan ohjelmistoon.

”Tietyissä kokoluokissa me [Nokia- ja Hartwall-areena] ollaan varmaan ne, voisiko sanoa, kärkiareenat monelle toimijalle.”

Hurme uskoo, että myös tapahtumanjärjestäjät ovat valmiita siirtämään tapahtumansa Tampereelle. ”Mitä tässä on artistiorganisaatioiden kanssa keskustellut, niin kyllä Tampere on aivan yhtä mielenkiintoinen paikka kuin Helsinki. Jos puhutaan maailmankiertueista, täytyy miettiä, miten päivämäärät osuvat.”

Hurmeen mukaan mahdollisesti Tampereelle siirtyvien tapahtumien aikataulut selviävät myöhemmin.

”Julkistuksia on tulossa, mutta ne eivät liity tähän. Katostaan sitten, että mitä viimeisen vuorokauden aikana tulleet tiedustelut ja tunnustelut tuovat tullessaan. Sen aika näyttää.”