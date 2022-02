Venäjän hyökkäys on aiheuttanut itkuisuutta ja ahdistusta tamperelaisessa palvelutalossa – Psykiatri antaa yksinkertaisen ohjeen, kuinka voit rauhoittaa läheistäsi

Suomessa on toisen maailmansodan aikana eläneitä ikäihmisiä ja lisäksi paljon lapsia ja aikuisia, joilla on omakohtaisia kokemuksia sodasta. Synkät muistot voivat nousta nyt pintaan. Tamperelainen Marjatta Tervanen, 87, oli talvisodan syttyessä viisivuotias: ”Nyt olen kuunnellut uutisia jännäten, kun minäkin olen kaksi kertaa kotoa lähtenyt.”

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut muistoja pintaan ihmisillä, joilla on omakohtaisia sotakokemuksia. Tampereen Rauhaniemessä Koukkuniemen alueella sijaitsevan Palvelukoti Männistön palvelulähijohtaja Katja Keskinen kertoo, että torstain hyökkäys aiheutti hätää sellaisissa asukkaissa, jotka ymmärsivät, mistä on kysymys.