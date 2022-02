Tampereen Keskustorin kesäkeitaan ravintolat on valittu – katso lista

Tampereen Keskustorin kesäkeitaassa on tulevana kesänä 500 asiakaspaikkaa.

Aamulehti

Viime kesänä Tampereen Keskustorille ensimmäistä kertaa avattu kesäkeidas saa jatkoa myös tänä vuonna.

Nyt alueelle tulevat ravintolat on valittu, kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Kesäkeitaalle tulee kaikkiaan 11 ravintolaa. Hakijoita oli 17.

Kesäkeitaan ravintolatoimijat kesälle 2022 ovat Bodega Salud, Hoax & Tiima, Los Pollos, Pella’s Café, Ravintola Hook, Ravintola Maranga, Ravintola Pons, Ravintola Ukkometso, Sasor Restaurant & Winebar, SAWUkeidas ja Teerenpeli Tampere.

"Meillä on monipuolinen makumaailma, erilaisia virvokkeita ja kahvilatuotteita, myös erikoisruokavalioiden huomiointi on kohdallaan. On ilahduttavaa, että moni viime vuoden toimija halusi hakea uudestaan”, ravintolaraadin puheenjohtaja, apulaispormestari Pekka Salmi sanoo tiedotteessa.

Vuokrattavaa myyntipaikkaa hakeneilta ravintoloilta edellytettiin kesäkeitaalle 2022 suunniteltua ravintolakonseptia sekä ruoka- ja juomamenua. Ravintolalla tuli myös olla kiinteä toimipiste Tampereella.