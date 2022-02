Pakattava kenttäklinikka lähtee Tampereen Kalkusta Ukrainaan tunneissa – ”Odotettavissa on, että pyyntö tulee”: Katso kuvista, miltä SPR:n logistiikkakeskuksessa näyttää

Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskuksessa Tampereen Kalkussa on hyllymetreittäin avustustarvikkeita. Kalkussa on valmiina muun muassa kenttäterveysasema pakattuna laatikoihin. Jos klinikka lähetetään Ukrainaan, se saadaan kuljetukseen nopeasti.

SPR:n Kalkun logistiikkakeskuksessa on esillä kenttäklinikan ja -sairaalan varustusta. ”Todellisissa oloissa toiminnat on hajautettu eri telttoihin, katastrofiavun suunnittelija Jari Koiranen kertoo.

Tampereen Kalkussa olevassa Suomen Punaisen Ristin (SPR) logistiikkakeskuksessa on valmiina terveysasema eli kenttäklinikka. Se odottaa kuljetusta hyllyillä pakattuna satoihin erikokoisiin laatikoihin.

Klinikka saattaa päätyä Ukrainan siviilien avuksi. Päätöstä ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole tehty.

”Toimintatapa on sellainen, että pyyntö tulee joko Ukrainan punaiselta ristiltä tai kansainväliseltä liitolta” sanoo SPR:n kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

”Odotettavissa on, että pyyntö tulee.”

Jos klinikka lähetetään Ukrainaan, se saadaan pakattua kuljetusta varten muutamassa tunnissa.

Suomen punainen risti on valmis lähettämään terveysaseman Ukrainaan, jos sitä pyydetään.

Paikallinen järjestö apuna

Terveysasema tai sairaala pystytetään aina paikallisten viranomaisten kanssa yhteistyössä.

”Punaisen Ristin etu on, että maassa on myös paikallinen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun järjestö, josta on apua viranomaisten kanssa toimimisessa, ja siinä, että osaamme toimia paikallisen kulttuurin mukaisesti”, sanoo katastrofiavun suunnittelija Jari Koiranen SPR:n logistiikkakeskuksesta.

Marko Korhonen muistuttaa, että SPR on ollut auttamassa siviilejä Itä-Ukrainassa vuodesta 2014 saakka. Apua on annettu vesihuoltoon sekä terveydenhuoltoon. Rahoitusta on tullut Punaisen Ristin lisäksi ulkoministeriöltä.

Avustustarvikkeet on pakattu kuljetuslaatikoihin. Jari Koiranen esittelee laatikkoa, jossa on uppovesipumppu, vesijohtoa ja kumihanskoja. ”Tuomme koko infran paikalle.”

Maksaa satoja tuhansia

SPR:n logistiikkakeskuksessa Kalkussa ei ole tällä hetkellä valmiina kenttäsairaalan varustusta, koska yksi sairaala on toimitettu loppuvuodesta Haitin maanjäristysalueelle. Uuden sairaalan kokoaminen vie kuukausia.

Kenttäterveysasema vastaa pääpiirteissään terveyskeskusta. Siellä on päiväsaikaan toimiva lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotto.

Poikkeuksena suomalaiseen terveyskeskukseen klinikalla on synnytysosasto, jossa on myös vuodepaikkoja äideille ja vauvoille. Lisäksi vuodepaikkoja on sellaisille potilaille, jotka eivät voi palata kotiin, mutta jatkohoitopaikkaa ei vielä ole.

”Vuodepaikkoja on maksimissaan 20”, sanoo Koiranen.

SPR:n avustustyö maksaa.

Terveysaseman varustaminen maksaa useita satoja tuhansia euroja. Lisäksi tulee vielä kuljetus, joka vaatii rahtikoneen ja voi maksaa paljon. ”Kuljetus voi maksaa 100 000 – 150 000 euroa”, sanoo Koiranen. Kuljetuksen järjestäminen katastrofialueelle saattaa olla vaikeaa.

Kenttäsairaala maksaa vielä enemmän.

SPR pyrkii siihen, että terveysasema on paikan päällä mahdollisimman omavarainen. Polttoainetta ja vettä hankitaan alueelta, mutta veden ei tarvitse tarvitse olla puhdasta, koska vedenpuhdistusvälineet kuuluvat varustukseen.

Kahteen vanerilaatikkoon on pakattu 6x7-metrinen teltta. Se voi olla koottuna esimerkiksi kenttäterveysaseman synnyttäneiden vuodeosasto. SPR:n teltat ovat niin sanottuja ilmakaaritelttoja.

Telttatarvikkeet on pakattu 184 kilon laatikoihin. Ne ovat kuljetusvalmiina SPR:n varastossa.

Terveysasema teltoissa

Terveysasemaan kuuluu noin kymmenen telttaa. Klinikka-alueella on teltat poliklinikalle, synnytyksille, tarvittaessa vuodeosastolle, hallinnolle, henkilökunnan majoitukselle, lääkevarastolle, keittiölle, generaattoreille ja pesutiloille.

Suurimmat teltat ovat 12x6-metrisiä.

Terveysasema pystytetään katastrofialueelle paikallisten viranomaisten luvalla heidän osoittamalleen paikalle. Klinikka vaatii tilaa noin 50x25 metriä.

Kun terveysasema rakennetaan katastrofialueelle, työssä on mukana 15–20 Punaisen ristin avustustyöntekijää. Paikallisia työntekijöitä palkataan yleensä 20–30. Kun toiminta vakiintuu, avustustyöntekijöiden määrä vähenee.

Kun asema on saatu pystyyn ja terveydenhuolto alkaa, työhön palkataan mies- ja naishoitajia sekä mies- ja naislääkäreitä myös paikallisten joukosta. ”Tavoitteena on, että potilaiden on helppo tulla klinikalle”, Koiranen sanoo.

Kun avustustoiminta alueella päättyy, tarvikkeita ei tuoda takaisin Suomeen, vaan ne lahjoitetaan paikallisille. ”Toimimme alueilla, joissa on pulaa kaikesta, lisäksi myös paluurahti maksaa”, sanoo Koiranen.

Kenttäterveysasema on pakattu noin 300 kuljetusyksikköön, niiden koko saattaa vaihdella. Kuljetus vaatii rahtikoneen.

Jos avustettavalla alueella ei ole mahdollisuutta vuokrata autoja, SPR voi tuoda omat autot mukanaan.

