Tampereen keskustassa sijaitsevaan kortteliin on vaivihkaa syntynyt todellinen taiteen temmellyskenttä – Epävirallinen talkkari Mika Pettissalo kiistää olevansa talonvaltaaja: ”Päädyin tähän vahingossa”

Mika Pettissalo on halunnut avata kulkutautisairaalan sisäpihan kaikille kaupunkilaisille. Hän on järjestänyt pihalla taidetapahtumia ja vetänyt taidehankkeita opiskelijoille ja lapsille. ”Ehkä koko kylän piha on onnistunut siksi niin hyvin, että olen maalta. Kaikki on avoimesti esillä ja yhteisessä käytössä.” Takana desinfiointilaitos, joka on saanut kaavamuutoksen viitesuunnitelmassa purkutuomion.