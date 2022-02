Pitäisikö Laukonsilta maalata sateenkariväreillä? Tampereen valtuusto otti kantaa 10 aloitteeseen, tässä niistä 6

Maanantaina kokoontuneen kaupunginvaltuuston esityslistalla oli 10 aloitetta valtuutetuilta. Aiheita riitti laidasta laitaan.

Aamulehti

Tampereen kaupunginvaltuustossa vietettiin maanantaina eräänlaista aloitteiden iltaa, sillä käsiteltävänä oli kaikkiaan 10 valtuutettujen tekemää aloitetta.

Aiheet vaihtelivat saunalautoista sateenkaarisiltaan ja sohjon auraamiseen. Joukossa oli yksi toivomusponsi, joka hyväksyttiin, mutta muuten aloitteet merkittiin tiedoksi.

Esittelemme kuusi valtuustoaloitetta.

1. Bussilinjat kuntoon

Runsaasti keskustelua herätti sosialidemokraattien Pekka Salmen toivomusponsi, jonka mukaan Tampereen bussilinjat ja pysäkkien paikat jättävät tällä hetkellä paljon toivomisen varaa. Myös aikatauluissa on ponnen mukaan parantamista.

Puheenvuoroa pyytäneet pitivät laajasti ehdotusta hyvänä.

”Reitistö ei saa muodostua pelkiksi runkolinjoiksi. Emme saa unohtaa muuta osaa kaupungista. On tasapainoilua, miten saadaan kaikille joukkoliikenne helposti saavutettavaksi, sanoi pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.).

2. Ulkomaalaisista tietoa

Veikko Vallin (ps.) ehdotti väestön koostumuksen selvittämistä asuinalueittain. Aloitteen mukaan Tampereella tarvitaan nykyistä selkeämpää tietoa siitä, minkä maiden kansalaisia asuu missäkin päin kaupunkia ja millaisia nämä ovat taustoiltaan.

”Tampereen asukkailla on myös oikeus tietää mihin suuntaan heidän kaupunkinsa ja naapurustonsa on kehittymässä, jotta he voivat tehdä tosiasioihin perustuvia päätöksiä oman ja perheensä asuinympäristön suhteen”, Vallin kirjoittaa aloitteessa.

Puheenvuoroja käyttivät lähinnä perussuomalaisen ryhmän edustajat, jotka pitivät ehdotusta hyvänä. Sosialidemokraattien Mahmoud Machaal epäili ehdotusta.

”Kun erotellaan, onko ihminen kantasuomalainen vai maahanmuuttaja, onko se aidosti ja vilpittömästi rakentavaa keskustelua", Machaal kysyi.

3. Saunalautat pois Laukontorilta

Keskustan nelikko oli huolissaan Laukontorin saunalautoista. Aloitteen mukaan saunalauttalaituri sijaitsee paraatipaikalla. Laiturilla olisi hyvä istuskella ja nauttia maisemasta, mutta lautat ovat tiellä ja ne olisi syytä siirtää sivummalle.

Aloite ei herättänyt valtuutettujen keskuudessa intohimoja, vaikka Jouni Ovaska (kesk.) perusteli asiaa parhaansa mukaan.

”Erityisesti lauantai- ja sunnuntaiaamut ovat Laukontorin ympäristössä aikamoista kaaosta. Siinä on tölkkejä ja roskia.”

4. Sohjo pitää aurata

Sohjo on puhuttanut viime viikkoina kaupunkilaisia ja nyt myös valtuutettuja. Juhana Suoniemen (vihr.) jo vuonna 2018 tekemässä aloitteessa vaadittiin, että kevyen liikenteen väylien kunnossapitokriteereihin lisätään sohjon poisto kaikissa kunnossapitoluokissa.

Varavaltuutettu Jaakko Stenhäll (vihr.) pohti, onko kyse alibudjetoinnista vai toiminnallisesta ongelmasta. Hänen mukaansa on kuvaavaa, että aloite on tehty vuosia sitten, mutta tilanne jatkuu ennallaan.

Aleksi Jäntti (kok.) näki ongelmana Tampereen Infran toiminnan ja resurssit aurauksen valvomisessa. Hänen mukaansa Infran on kyettävä osoittamaan, miten laatu paranee, jos rahaa annetaan lisää.

5. Laukonsiltaan sateenkaarivärit

Eniten mielipiteet erosivat, kun valtuutetut käsittelivät Jaakko Mustakallion (vihr.) aloitetta Laukonsillan sateenkaariväreistä. Aloitteeseen myönteisesti suhtautuneet näkivät mahdollisuuden tukea väreillä yhdenvertaisuutta ja tuoda lisää eloa katukuvaan.

Vastustajien perustelut vaihtelivat kustannuksista julkisen vallan tasapuolisuuteen ja pahaan mieleen.

”En usko, että valtuustossa on montakaan ihmistä, jotka kyseenalaistavat ihmisten oikeutta olla oma itsensä vaan sitä, mikä on julkisen vallan tehtävä siinä, tarjotaanko alaikäisille hormonihoitoja, Joakim Vigelius (ps.) sanoi.

6. Uusi silta Tammerkosken yli

Illan lopulla valtuusto käsitteli lyhyesti myös aloitetta uudesta kevyen liikenteen sillasta Tammerkosken yli. Silta tulisi aloitteen mukaan rakentaa paikalle, jossa väliaikainen silta oli Hämeenkadun remontin ajan.

Yhdessä vastustaneessa puheenvuorossa siltaa pidettiin turhana ja kalliina, koska kosken yli menee jo nyt tarpeeksi siltoja, ja vieläpä aika läheltä.