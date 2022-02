Tiistaista tulossa ”superhääpäivä” Suomessa, Tampereellakin pareja vihitään tavallista enemmän – Taustalla on helposti muistettava palindromipäivämäärä

Helposti muistettava päivämäärä 22.2.2022 synnytti Suomessa hääbuumin. Digi- ja väestötietovirasto vihkii tiistaina liki kaksinkertaisen määrän pareja tavalliseen talviviikkoon verrattuna.

Aamulehti

Digi- ja väestötietovirasto vihkii avioon tiistaina poikkeuksellisen suuren määrän pareja, peräti 386 paria koko maassa. Tavallisesti talviaikaan virasto vihkii noin 200 paria viikossa.

Tiistaina kaikki viraston vihkiajat on varattu Helsingistä Kittilään. Useilla pienilläkin paikkakunnilla vihkimisiä tehdään tiistaina urakalla. Syynä hääbuumille on mieleenjäävä päivämäärä 22.2.2022, josta on tulossa jopa vuoden suosituin päivä siviilivihkimisissä.

”Käytännössä meidän kaikki ajat on huomiselta koko maasta varattu. Tiistai on ihan sellainen superhääpäivä, näin voi sanoa”, kertoo viestintäasiantuntija Mari Huotari Digi- ja väestötietovirastosta.

Tampereellakin päivä on kiireinen, joskaan varsinaista hääbuumia ei ehkä näy. Tampereellakin kaikki ajat ovat varattu. Siviilivihkimisiin aikoja on varattu Tampereella 14. Johtaja Ari Torkkel Digi- ja väestötietovirastosta kertoo, että Tampereella vihittävien parien määrä on samaa luokkaa kesäperjantaisin, mutta helmikuun arkipäiväksi luku on iso. ”Ei ihan poikkeuksellinen kuitenkaan.”

Esimerkiksi Helsingissä vihitään tiistaina 43 paria, Kuopiossa 24, Joensuussa 18 ja Turussa 16. Tampereen lisäksi Seinäjoella ja Jyväskylässä vihitään 14 paria ja Raahessa ja Rovaniemellä 13.

Vihkiminen Digi- ja väestötietovirastossa on virka-aikaan maksutonta. Virka-ajan ulkopuolella vihkiminen maksaa 250 euroa. Huotarin mukaan Tampereella on varattu kolme iltavihkimistä. Tampereen toimipiste sijaitsee Hatanpäällä.

Loppuvuonnakin suosittu vihkipäivä

Siviilivihkimisiä tehdään yleensä eniten perjantaipäivinä heinä–elokuussa. Kesällä Digi- ja väestötietovirasto vihkii parhaimmillaan noin 300 paria viikossa. Esimerkiksi Helsingissä muutama kesäkuinen perjantai on jo varattu täyteen. Torkkelin mukaan huominen supertiistai ylittää suosiossaan jopa mainitut kesäperjantait monessa kaupungissa.

Loppuvuonna suosituksi vihkipäiväksi voi nousta myös 22. joulukuuta, jolloin päivämäärä on huomisen tapaan helposti muistettava.