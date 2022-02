Tampereella on myynnissä alle 14 neliön miniasunto, jossa ei ole suihkua – välittäjän ja ekonomistin mukaan pienille asunnoille on kysyntää

Asuntovälittäjä Marika Virkin mukaan pieniä asuntoja hankitaan joko vuokraamiskäyttöön tai pieniksi kaupunkikodeiksi väliaikaista asumista varten. Eniten vuokralla asutaan kaksioissa, vaikka etenkin isojen kaksioiden suosio on laskenut korona-aikana.

Tampereen Hämeenpuistossa on myynnissä poikkeuksellisen pieni asunto. 13,7 neliöisen yksiön myyntihinta on 121 000 euroa. Pieni koko on vaatinut kompromisseja, sillä asunnosta ei löydy suihkua.

Asunnon välittäjä Marika Virkki kertoo, että pienet asunnot ovat haluttuja. Virkin mukaan pieniä asuntoja hankitaan joko vuokraamiskäyttöön tai pieniksi kaupunkikodeiksi väliaikaista asumista varten.

Kyseinen asunto on pienin, jota Virkki on koskaan ollut välittämässä. Hän kertoo, että asunnon vastaanotto on ollut hyvää. ”Julkaisin asunnon yleiseen markkinointiin tänään aamulla, ja sunnuntaiksi sovittu on jo kaksi näyttöä”, Virkki kertoi viime lauantaina.

Samassa taloyhtiössä on useampi noin 14 neliön asunto. Virkin mukaan ne kaikki ovat tällä hetkellä vuokrauskäytössä.

Miniasuntoja muuallakin

Hyvin pieniä asuntoja on Tampereella ollut myynnissä aiemminkin. Esimerkiksi vuonna 2020 Pispalassa myytiin 14 neliön miniasuntoa.

Vaikka asunnossa ei ole suihkua, yksiössä voi silti peseytyä. ”Wc-tila on viemärillinen. Siinä saa suihkuttaa. Siihen vaan sitten vedetään suihkuverho ympärille, ja sitä pientä tilaa pystyy myös käyttämään suihkuna.”

Virkki kertoo, että 1940-luvulla rakennetuille asunnoille on tyypillistä, että ne ovat hyvin pieniä. ”Tiedän, että taloyhtiössä osa on vuokralla siten, että asukas on tyytyväinen siihen, että pienessä kolossa suihkutellaan.”

Kysyntää pienissäkin kunnissa

Pienille yksiöille on kysyntää paitsi kaupunkien keskustoissa myös siellä, missä on työpaikkoja tai oppilaitos lähellä. Ekonomisti Sakari Rokkanen Suomen vuokranantajista sanoo, että pienet yksiöt menevät tyypillisesti ”kuumille kiville”, siellä missä on lyhyen pyörä- tai kävelymatkan päässä korkeakoulu.

”Voi myös olla vaikkapa tilanne, jossa tuulivoimahanke käynnistyy pienessä kunnassa. Yhtäkkiä suuri määrä reissutyöntekijöitä kilpailee samoista vähistä yksiöistä.”

Vuokramarkkinalla eniten tarjolla on kaksiota. Niitä myös vuokrataan eniten. ”Voi sanoa, että kaksio on vuokramarkkinoiden suosituin tuote.”

Rokkasen mukaan Tampere on kuitenkin hyvä esimerkki kaupungista, jossa yhden hengen kotitalouksien määrä on kasvanut voimakkaasti kymmenen vuoden aikana. Se on johtanut siihen, että yksiöiden ja pienten kaksioiden kysyntä on voimakkaasti kasvanut. Samaan aikaan niitä on ollut melko vähän tarjolla.

”Tämä epäsuhta on ollut taustalla siinä, että yksiöitä on viime aikoina alettu rakentamaan aiempaa enemmän. Siksi myös tämä 14 neliömetrin yksiö herättää aika paljon kiinnostusta.”

Isoista kaksioista tuli väliinputoajia

Korona-aika on muuttanut vuokramarkkinaa. Rokkanen on huomannut, että suurten eli kolmioiden ja sitä suurempien vuokra-asuntojen kysyntä on vahvistunut. ”Kun katsotaan vuokrakehitystä tai keskimääräisiä markkinointiaikoja, on ollut tilanteita, joissa kolmioihin on löytynyt vuokralainen kaikkein nopeimmin koko maan tasolla.”

Yksiömarkkina on pysynyt suhteellisen vahvana Tampereella varsinkin. Vuokraaminen on vaikeutunut vuokraaminen, mutta muutos ei ole ”radikaali”. ”Ei näytä siltä, että valtava joukko yksiöissä asuvia olisi muuttanut kaksioihin tai kolmioihin.”

Sen sijaan isojen kaksioiden kysyntä on heikentynyt. Rokkasen mukaan niistä on hakeuduttu kolmioihin. ”Jos pariskunnasta toinen tai molemmat tekee etätöitä, kolmio sopii huonerakenteeltaan paremmin uuteen tilanteeseen kuin iso kaksio.”