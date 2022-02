Main ContentPlaceholder

Tampere

Koronarokotus­yksikkö Tampereen Hatanpäällä suljetaan – hoitajien palkoissa yllätys, joka ei liity sulkemiseen

Hatanpään pandemiarokotusyksikkö on auki pääsiäiseen saakka. Yksikössä on ollut hämminkiä palkanmaksussa. Hoitotyön päällikkö Birgit Aikio kertoo, mistä on kyse.

Hatanpään koronarokoteyksikkö avattiin tammikuussa C-rakennukseen. Rokotteen haluavien määrä on pienentynyt niin, että viikolla 6 asiakkaita kävi alle 5000.