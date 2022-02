Pariskunta ajoi Tampereen keskustassa, kun kesken ajon rysähti – Autosta hajosi hetkessä kaksi rengasta: ”Siinä oli aivan järkyttävät reiät”

Routavauriot Tampereen valtatiellä Ratinan stadionin kohdalla ovat poikkeuksellisen pahat. Hanna Ilkko kertoo, miten sekä hänen omasta autostaan että useista muista autoista hajosi rengas samassa paikassa.

Tamperelainen Hanna Ilkko koki puolisonsa kanssa melkoisen yllätyksen keskiviikkona kello 18.40 Tampereen valtatiellä. Pariskunta oli ajamassa Ratinan stadionin kohdalla kohti Hämeenpuistoa, kun suojatien päällä rysähti.

”Siinä oli aivan järkyttävät reiät. Ilmeisesti jotain routavaurioita. Asvaltti on tuusan nuuskana siitä. En tiedä, kuinka syviä reiät ovat, sillä siinä on vettä ja autoja meni koko ajan, joten en saanut mitattua niitä”, Ilkko kertoo.

Rysäys tarkoitti sitä, että Ilkkojen auton etu- ja takarengas rikkoutuivat. Auto alkoi viettää toiselle puolelle. ”Onneksi vanteet eivät menneet rikki”, apukuskin paikalla istunut Ilkko sanoo.

”Suurin piirtein niskat nyrjähtivät, kun täräys oli niin kova.”

Hinausautoja paikalle

Ilkot eivät olleet tilanteessa yksin, vaan Ilkon mukaan myös neljästä muusta autosta rikkoutui rengas. Paikalle tilattiin hänen mukaansa hinausautoja viemään autot pois. ”Meni varmaan tunti, että ensimmäiselle tuli hinausauto.”

”Yksi mies oli soittanut hätäkeskukseen, että paikka pitäisi merkata. Paikalle tuli Tampereen kaupungin kuorma-auto, jossa ei ollut mukana mitään, millä merkitä paikkaa”, Ilkko kertoo.

Hän arveli, että kaupungin työntekijä lähti hakemaan jotain, jolla merkitä paikka, mutta hän ei palannut takaisin Ilkkojen ollessa paikalla.

”Heilutimme varoitukseksi kadunvarressa, ja olisivatkohan bussikuskit varoitelleet toisiaan, kun he himmailivat paikalla.”

Sukset jäivät voitelematta

Ilkko näki ilmeiset poliisiauton vilkkuvalot noin kello 19.30 Ratinan sillan suunnasta, kun puoliso oli saanut ajettua auton kauemmas onnettomuuspaikasta. ”Aikamoista”, Ilkko tiivistää.

Hän kertoo, että sukset jäivät voitelematta onnettomuuden vuoksi torstaina alkavaa Lapin reissua varten. ”Saimme onneksi hinausfirmalta uudet renkaat, niin pääsemme ehkä lähtemään Lappiin.”

Rengasrikon kokeneet perustivat paikalla Whatsapp-ryhmän, jotta voivat viestiä korvausten hakemisesta ja muusta asiaan liittyvästä.

Suojatien kohdalla oli keskiviikkoiltana hiekkaa.

Reikiä syntyy nyt helposti

Routavaurioita oli paikkailtu jo keskiviikkoiltana. Tampereen Infra oy:n työpäällikkö Antti Sorvali kertoo, että rikkoutunut asvaltti tuli kaupungin tietoon, kun rikki menneistä renkaista ilmoitettiin kaupungille.

Torstaiaamuna Sorvali kertoo, että paikalla on mennyt ainakin kaksi rengasta rikki, mutta ei osaa varmuudella sanoa, onko rikki menneitä renkaita enemmänkin. ”Kyseessä on vilkas liikennepaikka, ja reikiä syntyy tällaisella kelillä nopeastikin.”

Reikiä aiheuttaa Sorvalin mukaan vesikeli- ja lämpötilavaihtelut. ”Vettä pääsee pienistäkin rei’istä asvalttikerroksiin ja jäätyessään reiät laajenevat. Ylipäätään vesi päällystyskerroksissa aiheuttaa tällaisia.”

Reikien paikkausta jatketaan. Paikkausmassan käyttäminen ei kuitenkaan ole mikään pidempiaikainen ratkaisu, mutta tähän aikaan vuodesta pysyvämpää korjausta on vaikea päästä tekemään. ”Tilanne on kesken. Tämä on työn alla koko ajan.”

Korvaako kaupunki?

Ajoneuvovahingon tapahtuessa kaupungin hoitamilla väylillä ja yleisillä alueilla, korvausanomus jätetään kaupungille. Onko kaupungilla tässä tapauksessa korvausvastuu? ”En ota kantaa, tuleeko kaupungille korvausvelvollisuus tässä kohtaa, koska en päätä asiasta”, Sorvali vastaa.

Tampereen kaupungin sivuilla lukee, että kaupungille syntyy vahingonkorvausvastuu, jos kunnossapitovastuuta olevan tahon havaitaan laiminlyöneen kunnossapidon. Vahinko voi olla esimerkiksi ajoneuvovahinko.

Kaupunki tai kiinteistön haltija voi vapautua korvausvelvollisuudestaan, jos se osoittaa, että kunnossapito on hoidettu huolellisesti.